恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，去年12月議息會聯儲局已重新預測2025年內或僅減息兩次，故市場對本次的議息結果反應不大，但更關注特朗普加徵關稅的行動，因這可能推升通脹並迫使聯儲局改變貨幣政策。梁認為，今年投資市場的風險因素聚焦於特朗普政策影響，聯儲局減息與否已是其次。

梁續指，美國股市過去兩年主要靠數間科技巨企所帶動，但科技股估值及盈利增長預期已相當高，加上市場對於AI所引發的龐大資金投入有關基建是否過度憧憬正在產生疑慮，料相關板塊未來的波動升溫，影響美股大市表現。該行強調今年美股部署應分散板塊投資，注重派息股票，降低對高增長股的依賴。

亞洲股市方面，美元走強短期對資金流向不利，但特朗普徵關稅對內地經濟的實質影響有限。該行認為，亞洲股市中長線將受內地經濟刺激政策，及區內更緊密的貿易聯動所支持。債券市場方面，由於近期聯儲局已充分管理市場對息口的期望，該行預期短至中年期的美國國債利率將保持穩定，於投資組合加入高評級美元債券能鎖定目前較高的收益率並有效控制股票市場出現大幅波動的風險。

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