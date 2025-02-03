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金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5% 「走數」會追討

金管局副總裁李達志今日於立法會上披露，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，最新壞帳率由早前約10%升至13.5%，呈現上升趨勢，當局會小心管理，若惡意不還款、「走數」會追討，期望減緩上升趨勢。

李達志提到，在防止貸款損失方面，在批出前做好貸款審批是其中一個方法，但百分百擔保特惠貸款是在疫情期間推出，設立原意是要快速批出及比較寬鬆，故此當時申請撥款時已預期25%的虧損率。

不過，當局當然極之不希望見到25%的虧損率，有個案開始不還款，金管局立刻聯同銀行與該個案借方商討，及後銀行和借方達成債務重組，在還款安排上提供協助，令該個案貸款質素回復良好。

另外，截至1月15日，八成及九成信貸擔保產品已批出約4.2萬宗申請，涉及金額1454億元。

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