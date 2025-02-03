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巴克萊：亞洲受墨、加關稅影響有限 佔越南GDP比重高

巴克萊發表報告指，雖然對於新興亞洲而言，由美國對墨西哥和加拿大加徵25%關稅所造成的直接經濟損失可能相對有限，但還是建議不要忽視區內可能面對的間接影響。

該行亦重申長期以來的觀點，即對中國徵收10%的關稅可能只是「首期」，預計美國將逐步對中國商品進口的關稅提高到30%左右，甚至可能達到60%。

而對於加、墨的25%關稅，該行亦重申，不確定性很高，關稅隨後會因讓步而撤銷，或被禁令阻止。如果落實，將推高美國CPI和PCE通脹按年上升約10至15個基點。

巴克萊指，墨、加徵稅對亞洲市經濟影響相對有限，2023年止，僅佔1至4%，最受影響為越南，相關出口佔其GDP2.3%，香港佔1.7%，在香港之後的地區，比率佔0.3%至1.1%，中國約佔0.7%。

巴克萊指，亞洲區經濟歷來受到中美影響，該行將密切注視關稅會對區內經濟造成的傷害。該認為，依賴出口的台灣，會較韓國、新加坡更受影響，泰國、馬來西亞影響程度中等，而內需較重的印尼、印度、菲律賓料不太受影響。

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