恒指今早低開176點，高位跌3點，低位跌460點，高低波幅457點，是2024年12月10日後收市新高，當日報761.19點。上升股份比例為25.32%，下跌為40.01%，無升跌為34.66%。

恒指收市跌7點或0.04%，報20217點，大市成交金額1249億元，較上日增加141.87%，是1月27日1473.32億元成交後最多；國指升1點或0.03%，報7384點。恒生科技指數收報4737點，升0.29%。

藍籌股成交金額759.65億元，佔大市成交60.82%；科指成份股成交金額539.99億元，佔大市成交43.23%；國指成份股成交金額640.93億元，佔大市成交51.31%。

24隻雙櫃台股，總成交1.6億元人民幣，相當於約1.7億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額增加119.95%，至106.04億元，佔大市成交8.48%。牛熊證成交金額64.57億元，增加127.71%；窩輪成交金額41.46億元，增加108.88%。

藍籌26隻升，55隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升10.26%，收報41.9元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌6.99%，收報17.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報41.9元，升10.26%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報14.7元，跌10.04%。

恒指曾跌穿10天線(19932.5點)、100天線(19780.02點)。科指曾跌穿10天線(4608.81點)。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.28%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見19764.67點，是1月23日19644.83點後最低。收市報20217.26點，是1月27日後收市新低，當日報20197.77點。

科指曾跌最多3.2%，是2024年11月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。低見4572.6點，是1月24日4538.72點後最低。午後倒升最多0.38%，是1月28日後最大升幅，當日升幅為0.95%。

高見4741.5點，是1月27日4751.66點後最高。今日收市報4737.46點，是2024年10月7日後收市新高，當日報5386.48點。連升4日，累計升221.98點，對上一次連升4日是1月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月20日。

國指曾跌最多2.53%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見7195.39點，是1月24日7174.22點後最低。午後曾倒升最多0.03%，是1月28日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見7384.38點，是1月28日7428.93點後最高。今日收市報7384.11點，是2024年11月8日後收市新高，當日報7461.44點。

午後消息股表現

世茂（0813）境外債務重組會議將於2月24日舉行。收報0.81元，跌3.57%。

天譽置業（0059）確信重組已不再可行 清盤符債權人最佳利益。平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%。

今早及隔晚消息股表現

傳摩通私銀拒新世界股票作抵押融資 新世界（0017）股價曾跌3.4%。收報4.13元，跌0.96%。

金沙中國（1928）第四季EBITDA跌12% 全年升4.9%。收報17.3元，跌6.99%。

資本策略（0497）供股加發債籌19.9億元。收報0.08元，跌5.88%。

優必選（9880）6名管理層上周一增持，全體管理層或再增持股份。收報74.1元，升3.93%。

長城汽車（2333）1月銷量按年跌22.2%。收報12.3元，跌2.84%。

創維（0751）委任副總裁吳啟𣔎為執董。收報2.66元，跌1.12%。

比亞迪（1211）1月銷量按年升49%。收報274.6元，升0.59%。

吉利（0175）1月汽車銷量按年升25%。收報14.78元，升3.36%。

理想汽車（2015）1月交付按年跌近4%。收報86.65元，跌5.71%。

蘋果首季營業額升4%勝預期，大中華市場跌11%。郭明錤：iPhone若不改變策略，明年收入將見中個位數下跌。

手機設備

丘鈦（1478）收報7.71元，跌0.52%。

舜宇（2382）收報70.25元，升1.3%。

高偉電子（1415）收報25.3元，跌1.56%。

通達（0698）收報0.081元，升2.53%。

瑞聲（2018）創52周高，見41.3元，收報40.35元，升0.88%。

比亞迪電子（0285）收報42.3元，無升跌。

小米（1810）平上市高位39.2元，收報37.95元，跌0.91%。

澳門1月賭收按年跌5.6%，農曆新年拖累。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.12元，跌4.63%。

美高梅中國（2282）收報10.64元，跌2.74%。

澳博（0880）收報2.38元，跌2.46%。

永利澳門（1128）收報5.52元，跌2.82%。

銀河娛樂（0027）收報31.3元，跌5.86%。

金沙中國（1928）收報17.3元，跌6.99%。

百強內房1月銷售額2350億人幣，按年跌逾16%。

藍籌內房

中海外（0688）收報12.06元，跌2.43%。

龍湖（0960）收報9.63元，跌1.93%。

華潤置地（1109）收報22.85元，跌2.97%。

小米（1810）汽車單月新增16家門店，2月擬増5新店。平上市高位39.2元，收報37.95元，跌0.91%。

美聯儲一如預期維持利率不變，刪除有關通脹朝目標取得進展措辭。

銀行股

匯控（0005）創52周高，見80.25元，收報79.9元，跌0.06%。

恒生銀行（0011）收報97.4元，跌0.05%。

中銀香港（2388）收報25.2元，跌0.2%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報4.13元，跌0.96%。

新鴻基地產（0016）收報70.5元，升1%。

長實集團（1113）收報32.4元，跌0.15%。

恒地（0012）收報22.05元，升2.08%。

信和置業（0083）見52周低7.34元，收報7.5元，升0.4%。

華置（0127）收報1.15元，無升跌。

嘉華國際（0173）收報1.71元，跌1.16%。

電盈（0008）7000萬向李澤楷收購《信報》等。收報4.59元，升1.32%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見78.4元，收報77.75元，升2.3%；巨子生物（2367）創上市新高，見59元，收報56.85元，跌1.81%；金山雲（3896）創上市新高，見8.18元，收報7.82元，升31.43%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見442元，收報427.6元，升2.79%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見36.85元，收報35.7元，升0.14%；毛戈平（1318）創上市新高，見76.2元，收報74.6元，升4.92%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.31元，收報5.18元，升17.73%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見145.4元，收報144.15元，跌0.83%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2010元，收報2004元，升1.86%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9111.6元，收報9111.6元，升0.15%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.7元，收報1146.2元，跌0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1109.15元，收報1108.4元，跌0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見65.96元，收報65.96元，升2.45%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見910.15元，收報910.15元，升0.46%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1058.4元，收報1057.5元，跌0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1085.85元，收報1085.55元，跌0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8443.8元，收報8443.8元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1168.4元，收報1168.4元，升0.06%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1887元，收報1887元，升2.44%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見62.04元，收報62.04元，升2.78%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1053.15元，收報1053.15元，升0%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7955.3元，收報7955.3元，升1.06%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.41元，收報0.38元，升8.57%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.93元，收報3.9元，升0.52%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2.21元，收報2.21元，升6.25%；國華（0370）創52周高，見0.54元，收報0.48元，跌4%；卡森國際（0496）創52周高，見0.44元，收報0.43元，升2.38%；金利來集團（0533）創52周高，見1.44元，收報1.44元，升0.7%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見2.14元，收報2.08元，跌1.42%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見39.2元，收報37.95元，跌0.91%；金山軟件（3888）創52周高，見41.8元，收報41.3元，升5.63%；匯控（0005）創52周高，見80.25元，收報79.9元，跌0.06%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，晨鳴紙業（1812）低見0.98元，收報1元，跌1.96%；天利控股集團（0117）低見0.122元，收報0.125元，跌10.07%；中國衛生集團（0673）低見0.236元，收報0.255元，無升跌；華視集團控股（1111）低見0.2元，收報0.207元，跌10%；華油能源（1251）低見0.106元，收報0.115元，無升跌；漢港控股（1663）低見0.087元，收報0.09元，無升跌；快餐帝國（1843）低見0.123元，收報0.132元，跌2.22%；興紡控股（1968）低見0.085元，收報0.087元，跌17.14%；出門問問（2438）低見0.435元，收報0.48元，升3.23%；科笛－Ｂ（2487）低見3.73元，收報3.77元，跌13.53%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.85元，收報0.87元，跌1.14%；美麗華酒店（0071）低見8.71元，收報8.77元，跌0.23%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.225元，無升跌；信和置業（0083）低見7.34元，收報7.5元，升0.4%；新興光學（0125）低見0.37元，收報0.39元，升5.41%；IDT INT'L（0167）低見0.018元，收報0.02元，跌9.09%；開達集團（0180）低見0.225元，收報0.236元，跌1.67%；順豪物業（0219）低見0.57元，收報0.57元，跌6.56%；博富臨置業（0225）低見4.68元，收報4.68元，跌6.4%；莊士中國（0298）低見0.083元，收報0.084元，跌7.69%。

異動股

上升異動股，包括，佳辰控股（1937）收報0.49元，升50.77%；融眾金融（3963）收報0.6元，升44.58%；宏基資本（2288）收報0.171元，升43.7%；金山雲（3896）創上市新高，見8.18元，收報7.82元，升31.43%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.13元，升30%；中華銀科技（0515）收報0.079元，升27.42%；杰地集團（8313）收報0.02元，升25%；泰林科建（6193）收報0.249元，升24.5%；安域亞洲（0645）收報0.083元，升22.06%；豐銀禾控股（8030）收報1.2元，升21.21%；中華國際（1064）收報0.053元，升20.45%。

下跌異動股，包括，中國數字視頻（8280）創52周高，見0.067元，收報0.044元，跌24.14%；紫元元（8223）見52周低0.8元，收報1.13元，跌23.13%；ＬＦＧ投資控股（3938）收報0.172元，跌21.1%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）收報0.816元，跌18.15%；華夏以太幣－Ｕ（9046）收報0.808元，跌18.05%；華夏以太幣（3046）創上市新低，見5.01元，收報6.315元，跌18.04%；博時以太幣－Ｕ（9009）收報0.259元，跌18.04%；嘉實以太幣（3179）創上市新低，見5.33元，收報6.375元，跌17.9%；博時以太幣（3009）收報2.036元，跌17.64%；ＦＡ南方以太幣（3068）收報13.09元，跌17.62%；華夏以太幣－Ｒ（83118）收報5.935元，跌17.34%。

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