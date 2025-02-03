數據又顯示，旅客集中在初三至初五訪澳，該三日旅客訪澳俱錄增長，並超過澳門旅遊局預計的日均18.5萬人次水平。尤其初三共錄近21.91萬人次訪澳，為自疫情最高，亦為歷來單日最高入境旅客數目三甲之列，並且按年增加9.1%。年廿九至初二旅客訪澳人次則錄得跌幅，當中年初二入境旅客按年下跌20.6%至17.27萬人次。

按客源分析，由年廿九至初五，訪澳內地旅客只有76.04萬人次，按年跌8.3%；香港旅客亦按年跌3.2%至近18.45萬人次。在該等數據之外，換言之撇除內地及香港之外的台灣及國際旅客為6.52萬人次。

瑞銀最新報告指，在今年農曆首五日假期日均旅客達18.6萬人次，按年增加4%，已經相當於疫情前2019年的98%水平。在今個檔期首四日內地訪客佔比約75%，與2019年及2024年的農曆年檔期一致，反映日均訪澳內地旅客達13.9萬人次，接年增長6%，回復至2019年同期水平。至於日前公布1月份澳門賭收按年跌6%至183億元（澳門元、下同）水平，比預期為低，則主要受到農曆年前季節性因素影響，但是從今個檔期第四、五日（即年初三、四）的數據去評估，料有望帶動2月份賭收上升。其對濠賭股持正面看法，並在眾濠賭股中看好金沙中國（1928）。

六大濠賭股今日股價全線下跌，當中跌幅最大是金沙，全日跌6.99%。反而衛星場及相關設備股股價造好，當中升幅最大是供應直播機及管理澳門博彩（0880）旗下衛星場金碧娛樂場的匯彩（1180）升幅最大，升4.71%；管理澳博另一衛星場勵宮娛樂場的勵駿創建（1680）亦升4.35%。至於其他衛星場股實德環球（0487）及英皇娛樂酒店（0296）則股價企穩。

其他報道

巴克萊：亞洲受墨、加關稅影響有限 佔越南GDP比重高

恒生維持 5.25%港元最優惠利率

金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5% 「走數」會追討

中銀香港維持最優惠利率不變

【有片：埋身擊】黃金和白銀有望向好 應維持低位買入策略

余偉文：關稅對全球經濟及通脹影響有待觀察 本港整體利率朝減息方向走

內地據報承諾不以貶值人民幣獲取競爭優勢 TikTok擬視為「商業事務」

渣打：港元最優惠貸款利率維持不變

世茂境外債務重組會議將於2月24日舉行

匯豐維持5.25%最優惠利率不變

恒指半日跌149點 港股曾見逾1個月最大跌幅 東方甄選跌10%

天譽置業確信重組已不再可行 清盤符債權人最佳利益

香港黃金交易所主席張德熙：蛇年金價或挑戰每盎司3000美元

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見4個月低 貨幣基礎兩年高

美稱捍衛運河權利 巴拿馬：不會重新參與「一帶一路」 優化與美國海軍合作

據報OpenAI及軟銀聯手打造日本AI基礎設施

以太坊曾跌逾26% 比特幣亦曾跌逾5%

離岸人民幣貶值至逾兩年最弱 高盛料在岸價將貶至7.5

財新中國1月製造業PMI跌至50.1 見4個月低兼遜預期 新出口訂單續低於50

傳摩通私銀拒新世界股票作抵押融資 新世界股價曾跌3.4%

特朗普：對歐盟徵收關稅「肯定會發生」

恒指低開176點 科指跌0.5% 下試10天線 金沙跌5% 小米創新高