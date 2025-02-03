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澳門首6日錄逾百萬旅客訪澳  初三錄21.9萬人次創疫情最高 

澳門旅遊局公布農曆年黃金周檔期數據顯示，由年廿九至初五（即1月28日至2月2日）共6日計，共錄得101萬旅客訪澳，按年跌6.1%。當中經關閘及港珠澳大橋訪客佔最多，分別達到38.17萬及24.82萬人次。至於今日大年初六，根據澳門傳媒引述治安警數據顯示，截至今早11時，各口岸錄得17萬多人次出入境，旅客佔7.6萬人次，其中入境旅客逾6萬人次，主要經關閘、港珠澳大橋及橫琴口岸入境，離境旅客約1.5萬人次。

數據又顯示，旅客集中在初三至初五訪澳，該三日旅客訪澳俱錄增長，並超過澳門旅遊局預計的日均18.5萬人次水平。尤其初三共錄近21.91萬人次訪澳，為自疫情最高，亦為歷來單日最高入境旅客數目三甲之列，並且按年增加9.1%。年廿九至初二旅客訪澳人次則錄得跌幅，當中年初二入境旅客按年下跌20.6%至17.27萬人次。

按客源分析，由年廿九至初五，訪澳內地旅客只有76.04萬人次，按年跌8.3%；香港旅客亦按年跌3.2%至近18.45萬人次。在該等數據之外，換言之撇除內地及香港之外的台灣及國際旅客為6.52萬人次。

瑞銀最新報告指，在今年農曆首五日假期日均旅客達18.6萬人次，按年增加4%，已經相當於疫情前2019年的98%水平。在今個檔期首四日內地訪客佔比約75%，與2019年及2024年的農曆年檔期一致，反映日均訪澳內地旅客達13.9萬人次，接年增長6%，回復至2019年同期水平。至於日前公布1月份澳門賭收按年跌6%至183億元（澳門元、下同）水平，比預期為低，則主要受到農曆年前季節性因素影響，但是從今個檔期第四、五日（即年初三、四）的數據去評估，料有望帶動2月份賭收上升。其對濠賭股持正面看法，並在眾濠賭股中看好金沙中國（1928）

六大濠賭股今日股價全線下跌，當中跌幅最大是金沙，全日跌6.99%。反而衛星場及相關設備股股價造好，當中升幅最大是供應直播機及管理澳門博彩（0880）旗下衛星場金碧娛樂場的匯彩（1180）升幅最大，升4.71%；管理澳博另一衛星場勵宮娛樂場的勵駿創建（1680）亦升4.35%。至於其他衛星場股實德環球（0487）及英皇娛樂酒店（0296）則股價企穩。

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