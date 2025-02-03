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瑞穗：美元上升空間有限 料人行將穩定人民幣預期

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，美國對中墨加三國加徵關稅後，美元應聲抽升，但認為自特朗普當選總統後，市場已持續呈現「特朗普交易」，相信美元的上升空間有限。此外，美國更廣泛、更深層的上調關稅可能對美國經濟增長前景產生負面影響，並引發與其他盟友的緊張關係，使得對美元的中期影響變得不確定。

今早離岸人民幣貶值見27個月最弱，張建泰認為，與其他亞洲新興市場相比，離岸人民幣反應相對溫和，料短期人民幣前景將在很大程度上取決於特朗普的關稅政策和周三人行在長假後的人民幣匯率定價指引。

張建泰表示，與貿易戰1.0不同，認為由於資本外流壓力和中國經濟增長前景悲觀，中國不會讓人民幣快速貶值以應對美國關稅。現階段，預期人行將把美元兌人民幣匯率中間價限制在近期心理水平以下，以穩定人民幣預期，直到中國政府明確其報復措施為止。自貿易戰1.0和新冠疫情爆發以來，中國已實現出口多元化，並重塑供應鏈。如果中國政府能夠大幅加大財政刺激力度以支持國內消費，經濟應該會表現出更強的抵禦貿易衝擊的能力。中美關係的不穩定也將加劇人民幣市場的波動。

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