今早離岸人民幣貶值見27個月最弱，張建泰認為，與其他亞洲新興市場相比，離岸人民幣反應相對溫和，料短期人民幣前景將在很大程度上取決於特朗普的關稅政策和周三人行在長假後的人民幣匯率定價指引。

張建泰表示，與貿易戰1.0不同，認為由於資本外流壓力和中國經濟增長前景悲觀，中國不會讓人民幣快速貶值以應對美國關稅。現階段，預期人行將把美元兌人民幣匯率中間價限制在近期心理水平以下，以穩定人民幣預期，直到中國政府明確其報復措施為止。自貿易戰1.0和新冠疫情爆發以來，中國已實現出口多元化，並重塑供應鏈。如果中國政府能夠大幅加大財政刺激力度以支持國內消費，經濟應該會表現出更強的抵禦貿易衝擊的能力。中美關係的不穩定也將加劇人民幣市場的波動。

其他報道

澳門首6日錄逾百萬旅客訪澳 初三錄21.9萬人次創疫情最高

恒指收市跌7點 國指科指倒升 中芯升10%

港去年第四季GDP初值按年增2.4% 全年升2.5%

華僑銀行推88日及188日港元定期優惠 最高3.68厘

巴克萊：亞洲受墨、加關稅影響有限 佔越南GDP比重高

恒生維持 5.25%港元最優惠利率

金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5% 「走數」會追討

中銀香港維持最優惠利率不變

【有片：埋身擊】黃金和白銀有望向好 應維持低位買入策略

余偉文：關稅對全球經濟及通脹影響有待觀察 本港整體利率朝減息方向走

內地據報承諾不以貶值人民幣獲取競爭優勢 TikTok擬視為「商業事務」