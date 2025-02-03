按零售商主要類別，去年12月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌13.8%；其次為其他未分類消費品跌2.9%；超級市場貨品跌3.1%；服裝下跌11.1%；食品、酒類飲品及煙草跌0.6%；百貨公司貨品下跌8.9%；藥物及化妝品下跌2.2%；電器及其他未分類耐用消費品下跌20.2%；汽車及汽車零件下跌36.3%。

全年計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌14.5%。超級市場貨品下跌1.5%；服裝跌10.6%；食品、酒類飲品及煙草跌3.2%；電器及其他未分類耐用消費品跌11.3%。

政府發言人表示，12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映更多市民在節日期間外遊的影響。第四季合計，零售業總銷貨價值按年下跌6.7%，跌幅較上一季的9.6%有所收窄。

展望未來，發言人指出零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。

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