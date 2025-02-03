英皇娛樂酒店（0296）公布，委任控股股東楊受成之子楊政龍獲委任為董事會副主席、執董及執行委員會主席﹔黃志輝將從執董及執行委員會主席職務退休﹔范敏嫦將退任為執行委員會主席，惟繼續為執行委員會成員。
現年38歲的楊政龍將每年有權收取現行董事袍金10萬元，他現時為英皇國際（0163）的執行董事及董事會副主席、英皇文化產業（0491）及歐化國際（1711）之執行董事及董事會主席﹔他亦將於2025年4月1日獲委任為新傳企劃（1284）之執行董事及董事會主席，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。
英皇娛樂酒店董事會相信，楊政龍將對推動公司之未來發展具積極意義，並謹此熱烈歡迎他加入董事會。
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