現年38歲的楊政龍將每年有權收取現行董事袍金10萬元，他現時為英皇國際（0163）的執行董事及董事會副主席、英皇文化產業（0491）及歐化國際（1711）之執行董事及董事會主席﹔他亦將於2025年4月1日獲委任為新傳企劃（1284）之執行董事及董事會主席，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。

英皇娛樂酒店董事會相信，楊政龍將對推動公司之未來發展具積極意義，並謹此熱烈歡迎他加入董事會。

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