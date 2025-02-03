置地公司表示，首度獲納入道瓊斯可持續發展世界指數（DJSWI）。置地公司在可持續發展領域的表現位列全球地產管理及發展業界的前6%，印證其對可持續發展的承諾。其於企業可持續發展評估（CSA）中錄得年度最大增幅，領先 DJSWI的所有成員。
置地公司行政總裁史米高表示：「我們獲納入享譽國際的道瓊斯可持續發展世界指數，充分證明我們對創造更可持續未來的堅定承諾。在新的一年，置地公司將繼續以實現2030年可持續發展目標為本，不斷創新、推行新項目，致力發展更加可持續的城市生態系統和社區。」
置地公司以其《2030年可持續發展框架》為基礎，設定了明確的科學基礎減排目標，以引領公司的可持續發展實踐。截至2024年5月，置地公司在達成這些目標方面已取得顯著進展，成功將範圍一及範圍二溫室氣體排放量較2019年基準減低 32%，已超過其2030年碳減排目標的一半。
其又指，有85%全資擁有的租賃物業組合已於2024年取得最高級別的綠色建築認證，並於去年成為首個旗下所有香港既有建築物業獲得「三鉑金」認證的發展商，包括綠建環評（BEAM Plus）、
能源與環境設計先鋒（LEED ） 和WELL健康建築標準。同時亦自2022年連續三年成為道瓊斯可持續發展亞太指數成分企業。在房地產及物業的可持續發展表現方面，其被認定為「全球業界領導者」，在全球房地產可持續標準（GRESB）「發展基準（多元化）」評估中獲滿分100分，為全球最高評分。
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