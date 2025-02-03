置地公司行政總裁史米高表示：「我們獲納入享譽國際的道瓊斯可持續發展世界指數，充分證明我們對創造更可持續未來的堅定承諾。在新的一年，置地公司將繼續以實現2030年可持續發展目標為本，不斷創新、推行新項目，致力發展更加可持續的城市生態系統和社區。」

置地公司以其《2030年可持續發展框架》為基礎，設定了明確的科學基礎減排目標，以引領公司的可持續發展實踐。截至2024年5月，置地公司在達成這些目標方面已取得顯著進展，成功將範圍一及範圍二溫室氣體排放量較2019年基準減低 32%，已超過其2030年碳減排目標的一半。

其又指，有85%全資擁有的租賃物業組合已於2024年取得最高級別的綠色建築認證，並於去年成為首個旗下所有香港既有建築物業獲得「三鉑金」認證的發展商，包括綠建環評（BEAM Plus）、

能源與環境設計先鋒（LEED ） 和WELL健康建築標準。同時亦自2022年連續三年成為道瓊斯可持續發展亞太指數成分企業。在房地產及物業的可持續發展表現方面，其被認定為「全球業界領導者」，在全球房地產可持續標準（GRESB）「發展基準（多元化）」評估中獲滿分100分，為全球最高評分。

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