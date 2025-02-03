文章日期：2025年2月3日 18:14
中國恒大（3333）公布，附屬公司天基控股的清盤呈請聆訊原訂已押後至今年3月12日，但在今年1月23日，高等法院進行與清盤呈請相關傳票的聆訊上，法官指示取消原定於3月12日舉行的清盤呈請聆訊，並改為於2025年2月17日舉行。
公司指，將根據上市規則及適用法律適時就清盤呈請及聆訊另行刊發公告。股份自2024年1月29日上午10時18分起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。
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