根據上市規則附錄C3第A.3段，公司董事於公司財務業績刊發當日及緊接年度業績刊發日期前60日內為「禁售期」，不得買賣任何公司證券。

集團刊發截至2024年12月31日止年度業績之董事會會議將於2025年3月28日舉行。雖然易小迪、范小沖及范曉華對出售事項並無影響力或控制權，但出售事項仍在禁售期內，並視作彼等進行交易。三人以外的董事認為於禁售期之出售事項乃根據上市規則附錄C3第C.14 段於特殊情況下發生。

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