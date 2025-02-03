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零售協會： 「一簽多行」僅利部分行業 年初一至五生意普遍持平或告跌

本港去年12月零售額下跌9.7%。香港零售管理協會主席謝邱安儀在網上會議上表示，跌幅在協會預期之內，主要原因是聖誕長假期港人外遊，加上遊客消費習慣改變，消費力亦大幅減弱。她指出，「一簽多行」政策雖帶動人流，但目前僅有個別行業受惠。

從1月至2月的整體按年比較來看，逾三成會員反映生意持平或錄得單位數增長，主要受推廣及優惠帶動，受惠類別包括便利店、化妝品及超市等。不過，超過六成會員表示錄得單位數至低雙位數跌幅，當中涉及百貨、電器及健康食品等類別。今年農曆新年初一至初五與去年同期相比，會員普遍反映生意持平或錄得單位數至低雙位數跌幅，當中珠寶類別受金價高企影響，跌幅達兩至三成。

她表示，本地零售市場受港人外遊及消費意欲減弱影響。雖然去年12月「一簽多行」政策實施後遊客數量上升，但由於消費模式改變，客單價下降，僅有個別類別受惠，例如化妝品，但仍需視乎是否有大力度推廣及折扣優惠。她預計，由於去年首季零售數據基數較高，今年首季表現或較具挑戰性。然而，隨着基數效應減弱，預計今年4月起跌幅將收窄，部分月份或錄得輕微升幅。若現時市況維持不變，她估計全年零售數據將持平，變幅在正負2%之間。

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