從1月至2月的整體按年比較來看，逾三成會員反映生意持平或錄得單位數增長，主要受推廣及優惠帶動，受惠類別包括便利店、化妝品及超市等。不過，超過六成會員表示錄得單位數至低雙位數跌幅，當中涉及百貨、電器及健康食品等類別。今年農曆新年初一至初五與去年同期相比，會員普遍反映生意持平或錄得單位數至低雙位數跌幅，當中珠寶類別受金價高企影響，跌幅達兩至三成。

她表示，本地零售市場受港人外遊及消費意欲減弱影響。雖然去年12月「一簽多行」政策實施後遊客數量上升，但由於消費模式改變，客單價下降，僅有個別類別受惠，例如化妝品，但仍需視乎是否有大力度推廣及折扣優惠。她預計，由於去年首季零售數據基數較高，今年首季表現或較具挑戰性。然而，隨着基數效應減弱，預計今年4月起跌幅將收窄，部分月份或錄得輕微升幅。若現時市況維持不變，她估計全年零售數據將持平，變幅在正負2%之間。

其他報道

小鵬一月交付逾3萬輛智能電動車

中國恒大︰附屬天基控股清盤聆訊提前至2月17日

新巨豐農曆年假前獲紛美包裝逾7955萬股交貨 申報持股增至79.16%

英皇娛樂酒店委楊政龍任副主席 范敏嫦退任執行委員會主席

平保增持工行

本港去年12月零售跌幅擴大至9.7% 全年跌7.3%

金管局：中小企信貸保持穩定 惟三成受訪者認為銀行收緊放貸

瑞穗：美元上升空間有限 料人行將穩定人民幣預期

澳門首6日錄逾百萬旅客訪澳 初三錄21.9萬人次創疫情最高

恒指收市跌7點 國指科指倒升 中芯升10%

港去年第四季GDP初值按年增2.4% 全年升2.5%

華僑銀行推88日及188日港元定期優惠 最高3.68厘

巴克萊：亞洲受墨、加關稅影響有限 佔越南GDP比重高

恒生維持 5.25%港元最優惠利率

金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5% 「走數」會追討

中銀香港維持最優惠利率不變

【有片：埋身擊】黃金和白銀有望向好 應維持低位買入策略

余偉文：關稅對全球經濟及通脹影響有待觀察 本港整體利率朝減息方向走

內地據報承諾不以貶值人民幣獲取競爭優勢 TikTok擬視為「商業事務」

渣打：港元最優惠貸款利率維持不變

世茂境外債務重組會議將於2月24日舉行

匯豐維持5.25%最優惠利率不變

恒指半日跌149點 港股曾見逾1個月最大跌幅 東方甄選跌10%