法國總統馬克龍近日於愛麗舍宮會見K11創辦人鄭志剛。馬克龍在會談中高度評價鄭志剛多年來致力於推動中法文化交流方面的努力，並讚揚其通過創立K11 Art Foundation（KAF），與法國頂級文化機構如龐畢度中心、巴黎國立高等美術學院等展開深度合作，為中法兩國的藝術家和文化機構搭建了橋樑。
馬克龍強調，法國將進一步加強與中國在文化領域的合作，並期望未來通過雙方共同努力，讓藝術成為連結中法兩國的永恆橋樑，他同時表示，法國願意在文化交流領域投入更多資源，與鄭志剛共同推動藝術和文化的全球傳播。
鄭志剛表示，希望通過K11平台及KAF的支持，推動更多聯合藝術展覽、公共藝術項目及青年藝術家交流計劃，促進中法文化交融，亦強調KAF將幫助更多青年藝術家走向國際舞台，進一步為全球文化交流貢獻力量
鄭志剛會見法國總統馬克龍後稱，很榮幸會見了法國總統埃馬克龍及其內閣，雙方就文化交流如何成為連接東西方的重要橋樑進行了富有啟發性的討論。我們聚焦於文化產業全球化這一充滿潛力的廣闊領域，涵蓋藝術創作、創新設計、文化遺產保育、創新動漫、體育文化及電子競技等範疇。這場意義深遠的對話不僅揭示了價值高達3萬億美元的龐大市場機遇，也為全球文化產業的創新合作開創了新局面。
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