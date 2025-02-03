集團指，根據目前可獲取的資料，2024年盈轉虧及收入預期下滑主要歸因於國內消費疲軟，公司於2024年下半年主動採取措施優化產品組合並降低毛利率，以滿足消費者對高性價比產品的需求。

此外，公司鼓勵加盟商從該等高租金收入比的門店搬遷至低租金收入比的門店﹔同時，加盟商專注於租金收入比更具可持續性的優勢門店，因此加盟門店數量從2023年度的6,081家減少至2024年度的5,116家。

另外，公司完成執行2024年初制定的「高品質水果專家與領導者」新戰略以提升顧客對公司的品牌認知，包括完成門店翻新、營銷活動、 聘請美好生活大使等活動，導致公司於2024財政年度的開支增加。

百果園指，公司已採取或將採取若干措施以改善其經營表現，包括以持續滿足消費者 對高性價比產品的需求為基礎，對經營效率作優化；為擴大銷售規模，滿足市場需求，公司擴展水果禮產品線，開發節日限定禮品及小包裝禮品等，打造水果禮品牌；進一步降低加盟成本，激發加盟商持續拓展其加盟店。

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