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百度智能雲：DeepSeek-R1及V3模型已上架

內地傳媒報道，百度（9988）旗下百度智能雲宣布，DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型已在百度智能雲千帆平台上架，同步推出超低價格方案，並提供限時2周的免費服務。

該公司又披露，截至2024年11月，通過百度智能雲千帆大模型平台模型精調數超過3.3萬，企業應用開發數超過77萬，文心大模型日均調用次數超過15億。

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