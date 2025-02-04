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墨、加關稅推遲1個月 美股跌幅收窄 道指跌122點

美股縮小跌幅，特朗普同意暫緩實施對墨西哥的關稅措施一個月。收市後，加拿大總理杜魯多稱特朗普同意將對該國的新關稅暫時擱置30天。特朗普稱可能24小時內與中國就關稅問題對話。特朗普簽署行政令，將在12個月內成立主權財富基金，並提議該基金可用於為TikTok的出售提供便利。高盛預測，鑒於潛在關稅措施將衝擊企業盈利，美股標普500指數未來幾個月或將大跌5%。數據方面，得益於訂單增加和生產加快，1月份美國ISM製造業指數自2022年以來首次重返擴張區間。

美債息上升，10年期息先跌後升，曾見逾1個月低。美債息差個別發展，美2年期10年期債息差見逾1個月最窄，美3個月10年期債息曾見逾1個月最，其後擴闊。金龍指數連跌兩日，跌幅收窄。美股連跌兩日，見逾三周低。

道瓊斯工業平均指數收跌122點，跌幅0.28%，報44421點。標普500指數收跌45點，跌幅0.77%，報5994點。納斯達克綜合指數收跌235點，或1.2%，報19391點。

Caterpillar跌2.66%，報361.55美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累60點，而聯合健康升1.05%，報548.18元，貢獻道指34點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.01元，跌3.38%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報201.23元，跌1.36%，亞馬遜(美：AMZN)收市報237.42元，跌0.1%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報697.46元，升1.2%，英偉達(美：NVDA)收市報116.66元，跌2.84%，微軟(美：MSFT)收市報410.92元，跌0.99%，Tesla (美：TSLA)收市報383.68元，跌5.17%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.87%，報534點。德國DAX指數收跌1.4%，報21428點；法國CAC 40指數跌1.2%，報7854點；英國富時100指數收跌1.05%，報8583點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.53%，報7015點。

美國2年期債息曾升最多1.93%，是1月10日後最大升幅，當日升幅為3.05%。高見4.2779厘，是1月24日4.2805厘後最高。收市報4.2489厘，是1月24日後收市新高，當日報4.2655厘。

美國10年期債息曾跌最多1.73%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。低見4.4601厘，是2024年12月18日4.379厘後最低。美國10年期債息曾升最多0.54%，是1月31日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見4.5631厘，是1月31日4.5813厘後最高。收市報4.555厘，是1月24日後收市新高，當日報4.6214厘。連升2日，累計升0.0387厘，對上一次連升2日是1月23日。

美2年期10年期債息曾跌最多26.61%，是2024年12月11日後最大跌幅，當日跌幅為43.64%。低見24.77點，是2024年12月27日24.228點後最低。收市報30.402點，是1月21日後收市新低，當日報30.011點。

美3個月10年期債息曾跌最多32.99%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為40.76%。低見16.382點，是2024年12月20日14.921點後最低。美3個月10年期債息曾升最多8.88%，是1月31日後最大升幅，當日升幅為28.98%。高見26.62點，是1月31日28.446點後最高。收市報25.349點，是1月24日後收市新高，當日報30.649點。連升2日，累計升3.293點，對上一次連升2日是1月23日。

金龍指數曾跌最多3.01%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.95%。低見6840.85點，是1月24日6801.6點後最低。收市報7015.5點，是1月29日後收市新低，當日報7007.91點。連跌2日，累計跌295.74點，對上一次連跌2日是1月22日。

道指曾跌最多1.49%，是1月10日後最大跌幅，當日跌幅為1.78%。低見43879.06點，是1月21日43528.65點後最低。收市報44421.91點，是1月22日後收市新低，當日報44156.73點。連跌2日，累計跌460.22點，對上一次連跌2日是1月7日。

標指曾跌最多1.93%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.27%。低見5923.93點，是1月15日5905.21點後最低。收市報5994.57點，是1月16日後收市新低，當日報5937.34點。連跌2日，累計跌76.6點，對上一次連跌2日是1月27日。

納指曾跌最多2.48%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.76%。低見19141.15點，是1月14日18926.6點後最低。收市報19391.96點，是1月27日後收市新低，當日報19341.83點。連跌2日，累計跌289.79點，對上一次連跌2日是1月27日。

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