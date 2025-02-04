個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.11%，折合報408.57元；阿里巴巴（9988）跌0.23%，折合報96.05元；美團（3690）跌3.3%，折合報143.73元；匯控（0005）跌2.15%，折合報79.95元；建行（0939）升0.18%，折合報6.35元。

道期現升0.343%；標期現升0.5%；納期現升0.73%。日本東證指數現升1.3%；韓國KOSPI指數現升1.89%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.46%。

VIX指數隔晚升13.32%或2.19點，報18.62點。

紐油現跌1.12%或0.81美元，報72.34美元；布油現升0.38%或0.28美元，報75.96美元；金價現升0.02%或0.68美元，報2815.89美元；LME 銅期貨隔晚升0.56%或51美元，報9099美元。比特幣現跌0.34%或351.64美元，報101583.15美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0101厘，報4.5651厘。

今日焦點股份可留意：

綠城（3900）料2024年度盈利按年大減五成以內。

恒大汽車（0708）：資金水平低無法確保若干服務，包括審計去年業績。恒大汽車：資金不足無法確保2024財年審計工作。

百度（9988）智能雲：DeepSeek-R1及V3模型已上架。

百果園（2411）料2024年轉蝕3.5至4億元人民幣。

富力（2777）創辦人張力及李思廉遭強制執行共3億股，市值約3.6億元。

陽光100（2608）主席及董事在禁售期遭斬倉沽154萬股。

小鵬（9868）一月交付逾3萬輛智能電動車。

中國恒大（3333）︰附屬天基控股清盤聆訊提前至2月17日。

新巨豐農曆年假前獲紛美包裝（0468）逾7955萬股交貨，申報持股增至79.16%。

英皇娛樂酒店（0296）委楊政龍任副主席，范敏嫦退任執行委員會主席。

平保增持工行（1398）。

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