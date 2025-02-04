恒指今早高開271點或1.35%，報20488點，大市成交金額26億元；國指今早高開115點或1.56%，報7499點。恒生科技指數開市報4828點，升1.93%。上升股份比例為8.29%，下跌為2.75%，無升跌為88.95%。
藍籌74隻升，5隻下跌，4隻無升跌。理想（2015）升3.75%，報89.9元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌1.26%，報8.63元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報61.35元，升4.96%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報18.8元，跌2.49%。
恒指續高於10天線(20029.04點)。科指續高於10天線(4649.97點)。
綠城（3900）料2024年度盈利按年大減五成以內。無成交，報8.45元。
恒大汽車（0708）：資金水平低無法確保若干服務，包括審計去年業績。恒大汽車：資金不足無法確保2024財年審計工作。無成交，報0.207元。
百度（9988）智能雲：DeepSeek-R1及V3模型已上架。開市報96.8元，升2.98%。
百果園（2411）料2024年轉蝕3.5至4億元人民幣。開市報1.2元，跌1.64%。
富力（2777）創辦人張力及李思廉遭強制執行共3億股，市值約3.6億元。無成交，報1.2元。
陽光100（2608）主席及董事在禁售期遭斬倉沽154萬股。無成交，報0.016元。
小鵬（9868）一月交付逾3萬輛智能電動車。開市報61.35元，升4.96%。
中國恒大（3333）︰附屬天基控股清盤聆訊提前至2月17日。停牌。
新巨豐農曆年假前獲紛美包裝（0468）逾7955萬股交貨，申報持股增至79.16%。開市報2.63元，無升跌。
英皇娛樂酒店（0296）委楊政龍任副主席，范敏嫦退任執行委員會主席。無成交，報0.28元。
平保增持工行（1398）。創52周高，見5.38元，開市報5.38元，升1.89%。
破頂股包括，ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2020元，開市報2020元，升0.8%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見3.8元，開市報3.8元，升1.6%。
破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見5.38元，開市報5.38元，升1.89%；中行（3988）創52周高，見4.08元，開市報4.08元，升1.75%。
創上市新低，包括碧桂園（2007）低見0.405元，開市報0.405元，跌3.57%。
異動股
上升異動股，包括，萬國數據－ＳＷ（9698）開市報24.85元，升14.78%；多想雲（6696）開市報0.275元，升14.58%；遠洋集團（3377）開市報0.25元，升13.64%；大健康國際（2211）開市報0.143元，升13.49%；利時集團控股（0526）開市報0.17元，升9.68%；明發（0846）開市報0.12元，升9.09%；資本界金控（0204）開市報0.062元，升8.77%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報14.01元，升7.03%；商湯－ＷＲ（80020）開市報1.7元，升6.92%。
下跌異動股，包括，興達國際（1899）開市報1.35元，跌8.78%；新威國際（0058）開市報0.305元，跌6.15%；華泰證券（6886）開市報12.62元，跌5.82%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報4.894元，跌3.95%；碧桂園（2007）創上市新低，見0.405元，開市報0.405元，跌3.57%；信達生物（1801）開市報31.6元，跌3.51%；廣發証券（1776）開市報10.08元，跌2.89%；恒益控股（1894）開市報0.034元，跌2.86%。
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