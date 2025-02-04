恒指今早高開271點或1.35%，報20488點，大市成交金額26億元；國指今早高開115點或1.56%，報7499點。恒生科技指數開市報4828點，升1.93%。上升股份比例為8.29%，下跌為2.75%，無升跌為88.95%。