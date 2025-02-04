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許正宇：今年繼續有不同優質發行人來港上市

港股IPO市場回暖。財經事務及庫務局局長許正宇接受電台訪問時表示，未來政府會沿著不同範疇推動金融市場發展，包括持續吸引龍頭企業來香港上市。隨著港股通納入國際企業，以及去年港股交投量有明顯變化下，對於發行人現時來港上市有很大吸引力，料今年續會有來自不同地區的優質發行人來港上市。

他又指，希望港股是個有質素及可持續的市場，需要靠供需兩方繼續來香港交易和投資，政府會因應市場發展，繼續落實促進股票市場流動性專責小組的建議。

為吸引更多家族辦公室來港，許正宇表示，會持續優化稅務，包括修改針對家族辦公室的稅法，以及基金結構會加入新的資產類別，包括虛擬資產、碳信用、私人信貸等作為免稅資產一部分，希望做大資產及財富管理的業務。 

人行行長潘功勝曾在今年亞洲金融論壇上指，有一系列的措施針對提升互聯互通，加強境外人民幣的流動性。許正宇表示，這是今年香港要深耕發展的工作之一，令香港在人民幣境外樞紐的角色，及配合國家發展上，做更多規劃和落實的工作，短期內希望在互聯互通中將產品的種類加大，盡快落實將港股通中納入人民幣櫃枱股票，亦希望通過香港參與內地銀行間債券市場的交易，可更加便捷。

至於虛擬資產方面，許正宇指，今年會就虛擬資產託管人制度諮詢市場，逐步建立整個虛擬資產的生態圈，令市場既可持續發展，亦可做好新金融領域和實體經濟的對接。

 

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