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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR、總結餘4個月低 貨幣基礎見一周低

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌3.59點子至3.7%，是2024年9月20日後最低，當日報3.64548%。對上一次連跌3日是1月23日，當日拆息報3.78387%。

港元現報7.7901元升值26點子，曾貶值最多7點子，報7.7934元，亦曾升值最多28點子，報7.7899元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升29.02點子至3.94476%，是1月28日後最高；1星期HIBOR升12.16點子至3.77673%，是1月28日後最高；2星期HIBOR升9.3點子至3.74673%，是1月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.02點子至3.79857%，是1月28日後最高；6個月期HIBOR跌2.11點子至3.88458%，是2022年9月26日後最低；12個月期HIBOR升0.12點子至3.92702%，是1月28日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減57.23億元，至總數19888.08億元，是1月24日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減64.8億元，至總數6271.45億元，是1月24日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.14億元，較再上一日減0.23億元，總結餘是2024年9月24日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增7.8億元，至總數13036.62億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增55.53億元，至總數12105.86億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，減0.22億元。

美匯美息

美元指數現報108.629貶值0.361點或0.33%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31268%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4839%，終止單日收窄，利差是2025年1月24日後最闊，當日差距為-0.5097%。

對上一次終止單日收窄，是2025年1月28日，當日利差報-0.4812%。

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