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港股創3個月最大升幅 恒指半日升404點 科指升3.9%

美國推遲對加、墨關稅30日，特朗普又稱將與北京會談，亞股上升，離岸人民幣亦曾轉升值至7.301元，是1月31日後最強。港股高開後升幅擴大，創3個月最大升幅，恒指創近兩個月新高，科指、國指亦創近3個月新高。北水休市。

恒指今早高開271點，高位升668點，低位升258點，高低波幅410點。上升股份比例為32.37%，下跌為23.63%，無升跌為43.98%。

恒指半日升404點或2%，報20622點，大市成交金額890億元；國指升190點或2.58%，報7574點。恒生科技指數收報4922點，升3.91%。

藍籌股成交金額461.41億元，佔大市成交51.84%；科指成份股成交金額328.05億元，佔大市成交36.85%；國指成份股成交金額403億元，佔大市成交45.28%。

24隻雙櫃台股，總成交1.32億元人民幣，相當於約1.41億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.18%，至103.72億元，佔大市成交11.65%。牛熊證成交金額56.99億元，減少11.73%；窩輪成交金額46.72億元，增加12.69%。

藍籌68隻升，13隻下跌，2隻無升跌。理想（2015）升7.21%，收報92.9元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌1.7%，收報31.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）創52周高，見67.2元，收報65.8元，升12.57%；跌幅最大的是網易（9999）收報158.8元，跌1.06%。

恒指續高於10天線(20042.42點)。科指續高於10天線(4659.33點)。

三大指數表現

恒指曾升最多3.31%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。高見20885.49點，是2024年12月10日21070.05點後最高。

科指曾升最多5.16%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見4981.91點，是2024年10月8日5293.05點後最高。連升5日，累計升407.1點，對上一次連升5日是1月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月21日。

國指曾升最多3.96%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7676.17點，是2024年11月8日7706.6點後最高。連升2日，累計升192.24點，對上一次連升2日是1月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月27日。

個股表現

遠洋集團（3377）債務重組計劃獲英國法官批准。收報0.249元，升13.18%。

綠城（3900）料2024年度盈利按年大減五成以內。收報8.3元，跌1.78%。

恒大汽車（0708）：資金水平低無法確保若干服務，包括審計去年業績。恒大汽車：資金不足無法確保2024財年審計工作。收報0.2元，跌3.38%。

百度（9988）智能雲：DeepSeek-R1及V3模型已上架。收報96.3元，升2.45%。

百果園（2411）料2024年轉蝕3.5至4億元人民幣。收報1.18元，跌3.28%。

富力（2777）創辦人張力及李思廉遭強制執行共3億股，市值約3.6億元。收報1.24元，升3.33%。

陽光100（2608）主席及董事在禁售期遭斬倉沽154萬股。平上市低位0.015元，收報0.015元，跌6.25%。

小鵬（9868）一月交付逾3萬輛智能電動車。創52周高，見67.2元，收報65.8元，升12.57%。

中國恒大（3333）︰附屬天基控股清盤聆訊提前至2月17日。停牌。

新巨豐農曆年假前獲紛美包裝（0468）逾7955萬股交貨，申報持股增至79.16%。收報2.63元，無升跌。

英皇娛樂酒店（0296）委楊政龍任副主席，范敏嫦退任執行委員會主席。收報0.28元，無升跌。

平保增持工行（1398）。創52周高，見5.43元，收報5.36元，升1.52%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見78.8元，收報76.75元，跌1.29%；金山雲（3896）創上市新高，見8.63元，收報8.33元，升6.52%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見458.6元，收報455元，升6.41%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見37.6元，收報37元，升3.64%；毛戈平（1318）創上市新高，見77元，收報75.6元，升1.34%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.44元，收報5.21元，升0.58%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2031元，收報2026元，升1.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.75元，收報1146.75元，升0.05%；價值黃金（3081）創上市新高，見66.7元，收報66.58元，升0.94%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.35元，收報1086.35元，升0.07%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見122.25元，收報117.05元，升0.52%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見62.58元，收報62.52元，升0.77%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.95元，收報3.93元，升0.77%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見40.1元，收報39.3元，升3.56%；中芯國際（0981）創上市新高，見45.7元，收報44.75元，升6.8%；金山軟件（3888）創52周高，見42.15元，收報41.5元，升0.48%；小鵬（9868）創52周高，見67.2元，收報65.8元，升12.57%；工行（1398）創52周高，見5.43元，收報5.36元，升1.52%；中行（3988）創52周高，見4.1元，收報4.05元，升1%；匯控（0005）創52周高，見80.5元，收報80.2元，升0.38%；。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括ＧＢＡ集團（0261）低見0.084元，收報0.085元，無升跌；華視集團控股（1111）低見0.189元，收報0.235元，升13.53%；力高集團（1622）低見0.139元，收報0.141元，跌4.73%；大人國際（1957）低見0.21元，收報0.217元，跌10.7%；碧桂園（2007）低見0.405元，收報0.42元，無升跌。

創52周低，其中包括，遠東發展（0035）低見0.85元，收報0.86元，跌1.15%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.81元，跌0.34%；CNT GROUP（0701）低見0.228元，收報0.228元，跌0.87%；築友智造科技（0726）低見0.053元，收報0.064元，跌3.03%；華科智能投資（1140）低見0.08元，收報0.086元，跌2.27%。

異動股

上升異動股，包括，普天通信集團（1720）創52周高，見0.122元，收報0.108元，升30.12%；惠生國際（1340）收報0.041元，升24.24%；如祺出行（9680）收報14元，升22.81%；皇庭智家（1575）收報0.079元，升21.54%；中國數字視頻（8280）收報0.053元，升20.45%；勝龍國際（1182）收報0.62元，升19.23%；安科系統（8353）創52周高，見0.78元，收報0.76元，升18.75%；濠亮環球（8118）收報0.077元，升18.46%；萬國數據－ＳＷ（9698）收報25.6元，升18.24%；御佳控股（3789）收報0.07元，升16.67%。

下跌異動股，包括，中國創意控股（8368）收報0.53元，跌19.7%；高原之寶（8402）收報0.185元，跌17.41%；依波路（1856）收報1.13元，跌16.3%；國茂控股（8428）收報0.55元，跌14.06%；百信國際（0574）收報0.047元，跌12.96%；青島控股（0499）收報0.101元，跌12.93%；C-LINK SQ（1463）收報0.25元，跌12.28%；BENG SOON MACH（1987）收報0.16元，跌12.09%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報21元，跌11.39%；文業集團（1802）收報0.039元，跌11.36%。

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