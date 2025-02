內地將會溫和地應對貿易戰。胡偉俊表示,整體而言,貿易戰下中國損失更大(China has more to lose),因為全年出口至美國的金額(5250億美元)遠高於由美國進口(1640億美元),亦因此,為了避免貿易戰升級,於特朗普任前一屆總統時,中國與美國簽署貿易協訂。胡偉俊表示,全面貿易戰也許不是北京的選擇(a full-blown trade war may not be the choice for Beijing.)。

人民幣方面,胡偉俊表示,美元雖會強勢,但與貿易戰1.0時期不一樣,在政府政策支持下,人民幣將不會大幅貶值(1.0時期貶幅達13%),而會相對穩定,預計今年第三季兌美元見7.5,而兌其他一籃子貨幣則會升值。

政策出台,經濟保5%。胡偉俊表示,北京、上海、廣東等重點省份均公布「5%左右」的GDP增長目標。很有可能,今年的國家目標也將是「5%左右」。為了實現增長目標,政策制定者將在多大程度上刺激消費、房地產,將取決於關稅對出口、製造業的影響。

雖然市場普遍認為貿易戰2.0會拖累經濟,但該行料可保5%,胡偉俊認為,這是因為政策制定者非常重視GDP增長目標,因此他們會使用各種政策工具來抵銷關稅的影響。

胡偉俊表示,GDP目標將決定國內刺激的規模,進而決定通脹,而出口放緩將迫使政策制定者擴大國內需求,而這正是通脹的關鍵。因此認為,2025年的主要主題是刺激措施和關稅之間的拉鋸戰,刺激措施的規模將取決於需要多少資金來抵消特朗普關稅的影響。

至於如何刺激內需,胡偉俊表示,鑑於中國的低息、低通脹和高儲蓄,有足夠的刺激空間。近年來,政策制定者一直沒有推出大規模刺激政策,這並不是因為不能,而是因為不需要。畢竟,只需要達到增長目標,無需更多。但如果不得不這麼做,財政政策是需要關注的關鍵,尤其是各種宏觀政策工具的融合,例如人行資助的住房財政支出。政策制定者於去年5月推出該框架,並於去年10月對其修改,但今年他們將採取多少措施,很大程度上取決於他們需要採取多少措施來抵消關稅的影響。

