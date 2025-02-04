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麥格理：中美貿易戰2.0 料中國經濟仍可「保5」 全面貿易戰非北京所想

麥格理中國經濟研究主管胡偉俊表示，該行對投資者進行的調查顯示，投資者相信今年內地通縮壓力仍舊，但政策將會更有支持力。胡偉俊表示，美國對華加徵10%關稅，該行估計將拖累今年內地GDP增長0.4個百分點，相關影響將容易地被5000億元人民幣內需刺激方案抵銷。最壞情況下，即徵60%關稅下，料拖累GDP增長2個百分點。

內地將會溫和地應對貿易戰。胡偉俊表示，整體而言，貿易戰下中國損失更大(China has more to lose)，因為全年出口至美國的金額(5250億美元)遠高於由美國進口(1640億美元)，亦因此，為了避免貿易戰升級，於特朗普任前一屆總統時，中國與美國簽署貿易協訂。胡偉俊表示，全面貿易戰也許不是北京的選擇(a full-blown trade war may not be the choice for Beijing.)。

人民幣方面，胡偉俊表示，美元雖會強勢，但與貿易戰1.0時期不一樣，在政府政策支持下，人民幣將不會大幅貶值(1.0時期貶幅達13%)，而會相對穩定，預計今年第三季兌美元見7.5，而兌其他一籃子貨幣則會升值。

政策出台，經濟保5%。胡偉俊表示，北京、上海、廣東等重點省份均公布「5%左右」的GDP增長目標。很有可能，今年的國家目標也將是「5%左右」。為了實現增長目標，政策制定者將在多大程度上刺激消費、房地產，將取決於關稅對出口、製造業的影響。

雖然市場普遍認為貿易戰2.0會拖累經濟，但該行料可保5%，胡偉俊認為，這是因為政策制定者非常重視GDP增長目標，因此他們會使用各種政策工具來抵銷關稅的影響。

胡偉俊表示，GDP目標將決定國內刺激的規模，進而決定通脹，而出口放緩將迫使政策制定者擴大國內需求，而這正是通脹的關鍵。因此認為，2025年的主要主題是刺激措施和關稅之間的拉鋸戰，刺激措施的規模將取決於需要多少資金來抵消特朗普關稅的影響。

至於如何刺激內需，胡偉俊表示，鑑於中國的低息、低通脹和高儲蓄，有足夠的刺激空間。近年來，政策制定者一直沒有推出大規模刺激政策，這並不是因為不能，而是因為不需要。畢竟，只需要達到增長目標，無需更多。但如果不得不這麼做，財政政策是需要關注的關鍵，尤其是各種宏觀政策工具的融合，例如人行資助的住房財政支出。政策制定者於去年5月推出該框架，並於去年10月對其修改，但今年他們將採取多少措施，很大程度上取決於他們需要採取多少措施來抵消關稅的影響。

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