美國對中國加徵關稅後，中國作出報復，市場認為合適，給予警告之餘，亦不會傷害其自身獲取重要商品的能力。
內地於午後公布的報復措施包括，對Google涉嫌違反反壟斷法的行為進行立案調查、對美國輸華的煤及液化天然氣加徵15%的關稅，以及對原油和農業設備加徵10%的關稅、將Calvin Klein的母公司PVH Corp以及美國基因測序公司因美納列入黑名單，並對部分金屬實施出口管制。
彭博社報道，新加坡南洋理工大學的政治學助理教授Dylan Loh表示，中國的回應是「經過考慮且合適的」，這使北京看起來採取了行動，但又不至於遭致進一步報復。
報道亦指，北京的報復看起來有針對性，以此給特朗普以警告，但又不會傷害其自身獲取重要商品的能力。根據運輸數據，來自美國的液化天然氣佔到中國去年進口的6%，且中國幾乎不從美國進口煤炭。自從2010年以來，Google面向消費者的搜索和互聯網服務在中國不可用，該公司在中國的運營以廣告業務為主。
ING銀行大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，「這可以被解讀為對那些高度依賴中國市場的美國企業做出的警告」，「仍有可能在兩國領導人面談後這些關稅被很快取消或者延遲」。
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