北水休市，大市成交連續兩日上升，成交金額1618億元，較上日增加29%，是1月8日後最多。恒指日內波幅588點，創兩個月高。

恒指今早高開271點，高位升668點，低位升80點，高低波幅588點，是2024年12月10日後收市新高，當日報761.19點。上升股份比例為42.48%，下跌為24.65%，無升跌為32.86%。

恒指收市升572點或2.83%，報20789點，大市成交金額1618億元，較上日增加29.55%，是1月8日1683.97億元成交後最多；國指升259點或3.51%，報7643點。恒生科技指數收報4977點，升5.06%。

藍籌股成交金額892.27億元，佔大市成交55.14%；科指成份股成交金額616.18億元，佔大市成交38.08%；國指成份股成交金額771.67億元，佔大市成交47.69%。

24隻雙櫃台股，總成交2.19億元人民幣，相當於約2.33億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.18%，至127.44億元，佔大市成交7.87%。牛熊證成交金額71.68億元，增加11%；窩輪成交金額55.76億元，增加34.47%。

藍籌71隻升，10隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升8.73%，收報62.9元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.06%，收報158.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.8元，升12.66%；跌幅最大的是網易（9999）收報158.8元，跌1.06%。

恒指續高於10天線(20059.2點)。科指續高於10天線(4664.81點)。

三大指數表現

恒指曾升最多3.31%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。高見20885.49點，是2024年12月10日21070.05點後最高。今日收市報20789.96點，是2024年11月7日後收市新高，當日報20953.34點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月27日。

科指曾升最多5.16%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見4981.91點，是2024年10月8日5293.05點後最高。今日收市報4977.38點，是2024年10月7日後收市新高，當日報5386.48點。連升5日，累計升461.9點，對上一次連升5日是1月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月21日。

國指曾升最多3.96%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7676.17點，是2024年11月8日7706.6點後最高。今日收市報7643.63點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8330.85點。連升2日，累計升261.5點，對上一次連升2日是1月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月27日。

午後消息股表現

中國對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制 中國稀土（0769）午後急彈18%，收報0.425元，升11.84%。洛陽鉬業（3993）收報6.02元，升5.8%。

今早及隔晚消息股表現

遠洋集團（3377）債務重組計劃獲英國法官批准。收報0.26元，升18.18%。

綠城（3900）料2024年度盈利按年大減五成以內。收報8.26元，跌2.25%。

恒大汽車（0708）：資金水平低無法確保若干服務，包括審計去年業績。恒大汽車：資金不足無法確保2024財年審計工作。收報0.203元，跌1.93%。

百度（9988）智能雲：DeepSeek-R1及V3模型已上架。收報97.65元，升3.88%。

百果園（2411）料2024年轉蝕3.5至4億元人民幣。收報1.16元，跌4.92%。

富力（2777）創辦人張力及李思廉遭強制執行共3億股，市值約3.6億元。收報1.26元，升5%。

陽光100（2608）主席及董事在禁售期遭斬倉沽154萬股。平上市低位0.015元，收報0.016元，無升跌。

小鵬（9868）一月交付逾3萬輛智能電動車。創52周高，見67.2元，收報65.7元，升12.4%。

中國恒大（3333）︰附屬天基控股清盤聆訊提前至2月17日。停牌。

新巨豐農曆年假前獲紛美包裝（0468）逾7955萬股交貨，申報持股增至79.16%。收報2.63元，無升跌。

英皇娛樂酒店（0296）委楊政龍任副主席，范敏嫦退任執行委員會主席。收報0.28元，無升跌。

平保增持工行（1398）。創52周高，見5.43元，收報5.39元，升2.08%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見78.8元，收報78.45元，升0.9%；金山雲（3896）創上市新高，見8.8元，收報8.58元，升9.72%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見458.6元，收報450.4元，升5.33%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見37.6元，收報37.15元，升4.06%；國富氫能（2582）創上市新高，見142.8元，收報141.5元，升4.12%；毛戈平（1318）創上市新高，見77元，收報73.45元，跌1.54%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.44元，收報5.18元，無升跌；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2031元，收報2019元，升0.75%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.75元，收報1146.75元，升0.05%；價值黃金（3081）創上市新高，見66.7元，收報66.5元，升0.82%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.35元，收報1086.35元，升0.07%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8444.6元，收報8444.6元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1169.1元，收報1169.1元，升0.06%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.515元，收報8.515元，升0.89%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見122.25元，收報116.55元，升0.09%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1085.25元，收報1085.25元，升0.1%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見258.9元，收報258.9元，升0.9%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1899元，收報1899元，升0.64%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見62.58元，收報62.38元，升0.55%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1053.3元，收報1053.3元，升0.01%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見40.1元，收報39.55元，升4.22%；中芯國際（0981）創上市新高，見45.7元，收報45.45元，升8.47%；金山軟件（3888）創52周高，見42.15元，收報41.9元，升1.45%；小鵬（9868）創52周高，見67.2元，收報65.7元，升12.4%；比亞迪電子（0285）創52周高，見44元，收報43.8元，升3.55%；工行（1398）創52周高，見5.43元，收報5.39元，升2.08%；中行（3988）創52周高，見4.1元，收報4.09元，升2%；匯控（0005）創52周高，見80.5元，收報80.05元，升0.19%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，新興光學（0125）低見0.35元，收報0.37元，跌5.13%；泛海集團（0129）低見0.315元，收報0.365元，跌2.67%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.083元，收報0.083元，跌2.35%；海螺環保（0587）低見0.63元，收報0.65元，跌2.99%；華視集團控股（1111）低見0.189元，收報0.24元，升15.94%；思城控股（1486）低見0.3元，收報0.35元，跌2.78%；力高集團（1622）低見0.139元，收報0.143元，跌3.38%；德視佳（1846）低見3.16元，收報3.17元，跌3.35%；大人國際（1957）低見0.21元，收報0.219元，跌9.88%；碧桂園（2007）低見0.405元，收報0.435元，升3.57%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.85元，收報0.88元，升1.15%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.81元，跌0.34%；佳寧娜（0126）低見0.15元，收報0.161元，跌4.73%；IDT INT'L（0167）低見0.018元，收報0.018元，跌10%；博富臨置業（0225）低見4.68元，收報4.68元，無升跌；永泰地產（0369）低見1.66元，收報1.66元，跌0.6%；WKK INTL（0532）低見0.255元，收報0.255元，跌1.92%；CNT GROUP（0701）低見0.228元，收報0.228元，跌0.87%；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.128元，收報0.136元，跌2.86%；築友智造科技（0726）低見0.053元，收報0.065元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，普天通信集團（1720）創52周高，見0.135元，收報0.125元，升50.6%；出門問問（2438）收報0.65元，升35.42%；比特元宇宙（8645）收報0.66元，升29.41%；亞洲聯合基建控股（0711）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升27.27%；新威工程集團（8616）收報0.034元，升25.93%；硅鑫集團（8349）創52周高，見2.85元，收報2.85元，升23.38%；中國數字視頻（8280）收報0.054元，升22.73%；東建國際（0329）收報0.35元，升20.69%；福田股份（8196）收報0.96元，升20%；萬國數據－ＳＷ（9698）收報25.95元，升19.86%；中國恒有源集團（8128）收報0.043元，升19.44%。

下跌異動股，包括，高科橋（9963）收報0.32元，跌20%；恆富控股（0643）收報0.221元，跌18.15%；高原之寶（8402）收報0.184元，跌17.86%；成志控股（1741）收報0.078元，跌17.02%；聯洋智能控股（1561）收報0.122元，跌17.01%；萬順集團控股（1746）收報0.315元，跌16%；國茂控股（8428）收報0.55元，跌14.06%；米高集團（9879）收報5.19元，跌13.93%；榮陽實業（2078）收報0.119元，跌12.5%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報20.75元，跌12.45%；泛亞環保（0556）收報0.425元，跌12.37%。

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