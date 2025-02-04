文章日期：2025年2月4日 18:54
渣打集團（2888）行政總裁溫拓思據報將於本周到訪印度，出席當地的環球財富活動同時，並順道與當地的關鍵客戶會面，亦會與業務主管去強化財富管理及跨境策略。溫拓思此行，擬促進在印度這個南亞市場的業務覆蓋，他將會到訪孟買、印度首都新德里。
彭博報道，渣打是印度去年當地美元債的最大安排行。渣打今日股價收報103元，升0.19%，成交額達3320萬元。
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