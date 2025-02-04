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渣打溫拓思本周訪印擬力推財富管理業務

渣打集團（2888）行政總裁溫拓思據報將於本周到訪印度，出席當地的環球財富活動同時，並順道與當地的關鍵客戶會面，亦會與業務主管去強化財富管理及跨境策略。溫拓思此行，擬促進在印度這個南亞市場的業務覆蓋，他將會到訪孟買、印度首都新德里。