文章日期：2025年2月4日 19:41
蛇年第一集新股、內地現製茶飲公司古茗（1364）今日首日招股，綜合市場數據，截至今晚7時半，古茗獲券商借出7.21億元孖展額，超購3.93倍。以富途借出5.37億元為最多，老虎證券亦借出1.79億元。
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