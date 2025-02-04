同時，Qwen2.5-Max在數學和編程上排名第一，在Hard prompts方面排名第二。

至於上月引爆美國科技股股災的DeepSeek，其DeepSeek V3排名第8。冠軍及亞軍均為Google的Gemini模型，OpenAI的ChatGPT-4o-latest排名第三。

阿里雲上月底發布Qwen2.5 Max時，已號稱在測試中的表現超越DeepSeek（深度求索）V3及OpenAI的AI技術模式GPT 4o。

阿里巴巴今日收報97.65元，升3.9%，全日成交115.21億元。

據內地傳媒報道，Chatbot Arena是由LMSYS Org推出的大模型性能測試平台，目前集成了190多種模型。該榜單採用匿名方式將大模型以雙打形式組隊，交給用戶盲測，用戶根據真實對話體驗對模型能力投票。