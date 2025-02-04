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阿里雲AI通義千問旗艦版模型於測試平台排第7 超越DeepSeek V3

大模型性能測試平台Chatbot Arena LLM Leaderboard於今日（2月4日）凌晨公布最新一期排行榜，當中阿里巴巴（9988）旗下阿里雲於1月29日（大年初一）發布的「通義千問」旗艦版模型Qwen2.5-Max衝進前10，超越DeepSeek V3、o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型，以1332分位列全球第七名。

同時，Qwen2.5-Max在數學和編程上排名第一，在Hard prompts方面排名第二。

至於上月引爆美國科技股股災的DeepSeek，其DeepSeek V3排名第8。冠軍及亞軍均為Google的Gemini模型，OpenAI的ChatGPT-4o-latest排名第三。

阿里雲上月底發布Qwen2.5 Max時，已號稱在測試中的表現超越DeepSeek（深度求索）V3及OpenAI的AI技術模式GPT 4o。

阿里巴巴今日收報97.65元，升3.9%，全日成交115.21億元。

據內地傳媒報道，Chatbot Arena是由LMSYS Org推出的大模型性能測試平台，目前集成了190多種模型。該榜單採用匿名方式將大模型以雙打形式組隊，交給用戶盲測，用戶根據真實對話體驗對模型能力投票。