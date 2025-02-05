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美債息回軟 道指升134點 金龍指數升幅收窄

美債息回軟，息差收窄，金龍指數、美股上升。中國報復美關稅後，特朗普對中國的報復行動不以為然，並改口稱不著急和習近平通話。金龍指數升幅收窄。內地今日復市，市場關注人民幣中間價。數據方面，美國12月職位空缺意外降至三個月低點，顯示勞動力市場逐步放緩。摩根士丹利下調減息預期，預計聯儲局今年僅在6月減息一次。

個股方面，Google母公司Alphabet第四財季雲業務收入不及預期，AMD數據中心業務季度表現也令人失望，兩間公司股價收市後時段雙雙重挫。據悉日產汽車準備拒絕本田汽車將其納為子公司的提議，雙方的合併談判岌岌可危，日產計劃最早周三下午召開董事局會議。蘋果推出Invites應用並調整Care+服務計劃以強化訂閱收入。

道瓊斯工業平均指數收漲134點，升幅0.31%，報44556點。標普500指數收漲43點，升幅0.73%，報6037點。納斯達克綜合指數收漲262點，或1.36%，報19654點。

Salesforce升1.44%，報344.14美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而默沙東跌9.07%，報90.74元，拖累道指55點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報232.8元，升2.1%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報206.38元，升2.55%，亞馬遜(美：AMZN)收市報242.06元，升1.95%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報704.19元，升0.96%，英偉達(美：NVDA)收市報118.65元，升1.7%，微軟(美：MSFT)收市報412.37元，升0.35%，Tesla (美：TSLA)收市報392.21元，升2.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.23%，報536點。德國DAX指數收漲0.37%，報21505點；法國CAC 40指數漲0.66%，報7906點；英國富時100指數收跌0.15%，報8570點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.66%，報7201點。

美國2年期債息曾跌最多0.97%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.35%。低見4.2075厘，是2月3日4.2054厘後最低。收市報4.2137厘，是1月31日後收市新低，當日報4.1971厘。

美國10年期債息曾跌最多1.06%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見4.5065厘，是2月3日4.4601厘後最低。收市報4.5105厘，是2024年12月17日後收市新低，當日報4.3987厘。

美2年期10年期債息差，曾收窄至28.961基點，是2月3日24.77基點後最窄。收市報29.68基點，是2024年12月30日後收市最窄，當日報28.883基點。連續兩日收寮，累計4.069基點，對上一次連跌2日是1月30日。

美3個月10年期債息差，曾收窄至19.104基點，是2月3日16.382基點後最窄。收市報19.305基點，是2024年12月20日後收市新低，當日報18.916點。

金龍指數曾升最多4.31%，是1月30日後最大升幅，當日升幅為4.96%。高見7317.65點，是1月30日7355.51點後最高。收市報7201.61點，是1月30日後收市新高，當日報7311.24點。

道指曾升最多0.4%，是1月30日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見44597.71點，是1月31日45054.36點後最高。收市報44556.04點，是1月30日後收市新高，當日報44882.13點。

標指曾升最多0.8%，是1月31日後最大升幅，當日升幅為0.82%。高見6042.48點，是1月31日6120.91點後最高。收市報6037.88點，是1月31日後收市新高，當日報6040.53點。

納指曾升最多1.42%，是1月31日後最大升幅，當日升幅為1.46%。高見19666.44點，是1月31日19969.17點後最高。收市報19654.02點，是1月30日後收市新高，當日報19681.75點。

 

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