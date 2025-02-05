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港股ADR升85點 夜期高水181點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升85點或0.41%，報20875點，即月恒指夜期升131點，報20971點，夜期高水181點。內地復市，北水回歸。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.85%，折合報424.03元；阿里巴巴（9988）升3.79%，折合報99.63元；美團（3690）升5.25%，折合報151.19元；匯控（0005）升1.2%，折合報80.86元；建行（0939）升0.55%，折合報6.38元。

道期現跌0.006%；標期現跌0.18%；納期現跌0.27%。日本東證指數現升0.75%；韓國KOSPI指數現升1.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.66%。

VIX指數隔晚跌7.57%或1.41點，報17.21點。

紐油現跌0.01%或0.01美元，報72.69美元；布油現升0.31%或0.24美元，報76.2美元；金價現升0.15%或4.35美元，報2847.06美元；LME 銅期貨隔晚升0.56%或51.5美元，報9150.5美元。比特幣現升1.77%或1710.94美元，報98241.29美元；美國10年期債息現升0.35%或0.0162厘，報4.5267厘。

今日焦點股份可留意：

巴拿馬據報擬取消長和（0001）旗下港口經營合同。英國Vodafone：料與長江和記旗下3英國合併在未來數月內完成。

新巨豐已持有紛美（0468）93.35%股權，擬維持主板上市並罷免董事。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲AI通義千問旗艦版模型於測試平台排第7，超越DeepSeek V3。

渣打（2888）溫拓思本周訪印擬力推財富管理業務。渣打委任MariaRamos擔任主席。

勝獅貨櫃（0716）料去年多賺逾五成至3000萬美元。

紫金（2899）出資近1.17億元參與澳洲Predictive，Discovery配售。

廣汽集團（2238）委任馮興亞為董事長，曾慶洪退休。

麗新發展（0488）尋求36億元再融資。

勵晶太平洋（0575）料去年虧損收窄至3120萬至3900萬元。

鄭家純增持周大福（1929）

 

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