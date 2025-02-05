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恒指高開37點 科指跌0.03% 百度升2% 華虹半導體跌3% 長和無升跌

恒指今早高開37點或0.19%，報20827點，大市成交金額30億元；國指今早高開8點或0.12%，報7652點。恒生科技指數開市報4975點，跌0.03%。上升股份比例為9.03%，下跌為6.88%，無升跌為84.07%。

藍籌26隻升，35隻下跌，22隻無升跌。百度 （9888）升2.29%，報89.35元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌3.2%，報36.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報89.35元，升2.29%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報24.8元，跌3.88%。

恒指續高於10天線(20183.57點)。科指續高於10天線(4714.47點)。

巴拿馬據報擬取消長和（0001）旗下港口經營合同。英國Vodafone：料與長江和記旗下3英國合併在未來數月內完成。開市報39.05元，無升跌。

新巨豐已持有紛美（0468）93.35%股權，擬維持主板上市並罷免董事。開市報2.63元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲AI通義千問旗艦版模型於測試平台排第7，超越DeepSeek V3。開市報99元，升1.38%。

渣打（2888）溫拓思本周訪印擬力推財富管理業務。渣打委任MariaRamos擔任主席。開市報103.2元，升0.19%。

勝獅貨櫃（0716）料去年多賺逾五成至3000萬美元。開市報0.74元，升2.78%。

紫金（2899）出資近1.17億元參與澳洲Predictive，Discovery配售。開市報15.44元，升0.92%。

廣汽集團（2238）委任馮興亞為董事長，曾慶洪退休。開市報3.13元，升1.29%。

麗新發展（0488）尋求36億元再融資。無成交，報0.69元。

勵晶太平洋（0575）料去年虧損收窄至3120萬至3900萬元。無成交，報0.37元。

鄭家純增持周大福（1929）。開市報7.02元，跌0.14%。

破頂股表現

破頂股包括，塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見22元，開市報22元，升7.32%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2040元，開市報2040元，升1.04%；比亞迪電子（0285）創52周高，見44.2元，開市報44.2元，升0.91%；裕田中國（0313）無成交，報0.091元；華音國際控股（0989）無成交，報0.365元；暢捷通（1588）創52周高，見6.92元，開市報6.92元，升0.44%；瑞聲科技（2018）創52周高，見43元，開市報43元，升2.26%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見3.95元，開市報3.95元，升1.54%；泰坦能源技術（2188）創52周高，見0.31元，開市報0.31元，升1.64%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見44.2元，開市報44.2元，升0.91%；。

破底股方面

創上市新低，包括百果園集團（2411）低見1.08元，開市報1.08元，跌6.9%。

異動股

上升異動股，包括，宜搜科技（2550）開市報4元，升10.5%；亞倫國際（0684）開市報0.66元，升10%；金慧科技（8295）開市報0.048元，升9.09%；艾美疫苗（6660）開市報5.99元，升8.32%；塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見22元，開市報22元，升7.32%；洲際航天科技（1725）開市報0.95元，升6.74%；同源康醫藥－Ｂ（2410）開市報22元，升6.02%；中能控股（0228）開市報0.054元，升5.88%；十月稻田（9676）開市報5.38元，升5.7%；歲寶百貨（0312）開市報0.039元，升5.41%；稀鎂科技（0601）開市報0.083元，升5.06%。

下跌異動股，包括，如祺出行（9680）開市報10.2元，跌13.85%；卓能（集團）（0131）開市報1.53元，跌8.93%；朗詩（0106）開市報0.011元，跌8.33%；金山雲（3896）開市報7.96元，跌7.23%；百果園集團（2411）創上市新低，見1.08元，開市報1.08元，跌6.9%；道和環球（0915）開市報0.172元，跌5.49%；第四範式（6682）開市報59.2元，跌5.36%；ＪＳ環球生活（1691）開市報1.95元，跌5.34%；九方智投控股（9636）開市報22元，跌5.17%；國美零售（0493）開市報0.019元，跌5%。

 

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