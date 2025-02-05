恒指今早高開37點或0.19%，報20827點，大市成交金額30億元；國指今早高開8點或0.12%，報7652點。恒生科技指數開市報4975點，跌0.03%。上升股份比例為9.03%，下跌為6.88%，無升跌為84.07%。