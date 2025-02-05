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香港1月PMI見4個月低 消費意願不足 企業對前景續看淡

標普全球1月香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後為51.0，連續4個月高於50持平線，但較上月51.1略低，1月PMI是去年9月以來最低，當月為50。報告指，PMI顯示整體營商環境略為好轉，不過亦指出，客戶的消費意願不足，公司對未來12個月前景維持看淡，不明朗因素對業務前景構成壓力，惟整體信心已從11月的13個月低位逐步回升。

報告內容：

隨着生產、新訂單、就業皆略有增長，香港特區1月的營商環境進一步好轉；惟來自中國內地以及海外出口的訂單需求卻持續下跌。

受訪公司指出，客戶的消費意願不足；多家企業更強調全球經濟的不明朗因素加劇，為銷售帶來逆風。關於未來12個月的業務前景，業者因市場需求相對疲弱而維持看淡。

作為單一綜合指標，標普全球1月香港特區採購經理指數(PMI®)經季節調整後為51.0，較上月51.1略低，而有關數值也是去年10月以來最低。總的來說，1月份PMI已連續4個月高於50持平線，顯示整體營商環境略為好轉。

私營企業持續第四個月擴張經營活動，但增幅回落至目前增產期內最小。綜觀不同行業，1月以批發及零售業的表現最為突出，而製造業和建造業卻大幅減產，還煞慢了整體增長步伐。

企業1月新接的訂單量稍多於上月，增幅比去年10月的18個月高位明顯收窄；對此，受訪公司大多提到業務及客戶消費走弱。從對外貿易看，來自內地的訂單縮減至2022年5月以來最低，而出口銷售亦已連跌三月，減幅為去年10月以來最大。

1月份數據反映，香港特區私營企業增聘員工，扭轉上月精簡人手的情况，也是9個月以來，第二次出現就業增長，增幅主要由服務業與批發及零售業帶動。

企業採購投入品的力道在1月減弱。最新數據顯示，整體採購量雖溫和增加，但增幅放緩至去年10月以來最小，而採購庫存水平更是5個月以來首次下降，這多少反映企業以更審慎態度部署庫存。

至於供應商的供貨表現，則連續6個月倒退。業者透露，供應商因船期延誤、備用產能不足，而拖延交付期。最新數據顯示，私營企業雖然面對供應商交貨延宕的挑戰，但仍有能力處理未完成工作，因此積壓訂單自去年11月以來首次減少。

投入成本通脹升至3個月最高，反映原材料價格大幅上漲，而支付員工的薪酬成本，卻自2022年4月以來首次降低惟跌幅不大。此外，企業為提振需求，因此再度減價銷售。

對於未來一年的經營前景，業者在1月維持看淡，悲觀情緒自2023年8月一直瀰漫，惟整體信心已從11月的13個月低位逐步回升。受訪業者表示，競爭壓力、需求疲弱、美國經濟政策不明朗等因素，都對業務前景構成壓力。

標普全球市場財智經濟研究部總監Tim Moore表示，「最新標普全球香港特區採購經理指數在1月已連續第四個月處於擴張區間。經營活動和新訂單同時增長，促使企業增聘僱員，擺脫先前一月精簡人手的景況。不過，整體營商環境的改善程度不大，且略低於去年第四季平均值」。

Tim Moore表示，「外部需求疲弱是限制1月增長表現的最大因素。出口銷售減至去年10月以來最急，受訪業者就此特別指出，市場憂慮近期的全球經濟前景，尤其是潛在美國關稅對國際貿易的影響，故客戶的消費意願隨之下降。雖然新接訂單持續增多，但對於來年的經營前景，香港特區企業維持看淡，悲觀展望與許多不利因素有關，當中包括競爭壓力、利潤空間備受擠壓，以及全球經濟不明朗加劇等等」。

 

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