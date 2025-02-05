積金評級表示，按金額計算，估算1月份強積金投資收益約為208億元，每人平均獲利約4,400元。除其他股票基金外，非亞洲類股票基金在1月份開局中表現領先，美國股票基金繼2024年後表現持續強勁，而歐洲股票基金則跑贏其他地區。

積金評級指出，計入1月份供款後，估算1月底強積金總資產約為1.315萬億元，比12月底上升約243億元，為強積金推出以來的第二高總資產值，每名成員平均賬戶結餘約為276,700元，按月增加約5,100元。

香港獨立的強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普表示，自強積金推出以來共錄得13次的1月份正回報，其中8次全年均錄得正回報，平均全年回報率約為12%。

他表示，歷史數據顯示，成員可以謹慎樂觀地期待2025年將是表現強勁的一年。美國股票基金連續兩年錄得超過20%回報率，這情況在近30年來未曾見過，這令美國股票價格變得昂貴。昂貴的美股市場加上美國總統特朗普對抗性的關稅威脅，形容2025年將是不平淡的一年。

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