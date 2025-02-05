1月綜合產出指數亦由12月的51.4，跌至51.1，去年同月為52.5。1月數字同為2024年9月後新低，當月報50.3。

報告指，1月數字雖見4個月低，但仍維持擴張，新出口訂單指數重現擴張，市場樂觀預期回升但仍低於長期均值。人員主動離職疊加企業裁員節支情况持續，服務業用工連續兩個月收縮，1月就業指數降至2024年5月來最低。

報告內容：

2月5日公布的2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.0，低於上月1.2個百分點，為2024年10月來最低，但仍維持擴張。

先前公布的1月財新中國製造業PMI回落0.4個百分點至50.1，同樣為近四個月來最低。兩大產業景氣度走弱，拖累當月財新中國綜合PMI回落0.3個百分點至51.1。

國家統計局近期公布的數據顯示，1月製造業、服務業PMI分別下行1.0個、1.7個百分點至49.1、50.3，前者時隔三個月重回收縮區間；綜合PMI產出指數錄得50.1，低於上月2.1個百分點，僅輕微擴張。

從財新中國服務業PMI分項數據看，1月供給與需求擴張幅度收窄，當月新訂單指數雖然仍高於榮枯線，但邊際下降。在2024年12月短暫收縮後，新出口訂單指數重現擴張。受訪企業稱，外國對包括旅遊業在內的中國服務業興趣增長，帶動新出口業務量的上升。

人員主動離職疊加企業裁員節支情况持續，服務業用工連續兩個月收縮，1月就業指數降至2024年5月來最低。由於新訂單增長放緩、企業效率提高，當月積壓工作量指數跌至臨界點以下。

原料價格與用工成本增加，帶動1月投入品價格持續上漲，但漲幅有限；銷售價格指數在擴張區間微降。

服務業企業家樂觀預期加強，1月經營預期指數穩中有升，但仍低於長期平均值。樣本企業稱，新業務品類推出，業務拓展力道加大，疊加政策扶持，有助於提振未來一年的銷售。但國際競爭加劇，國際貿易前景仍不明朗，也使部分企業感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月製造業及服務業供需均有改善，但就業均顯著下降，價格水準整體較為低迷，尤其是製造業出廠價格，市場樂觀預期回升但仍低於長期均值。2024年9月起陸續推出的一系列漸進政策落實，助推2024年全年經濟增長目標任務順利完成。在新的一年裡，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政策效果或邊際放緩；海外政策不確定性增加背景下出口環境或惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，宏觀經濟政策對此應做好充分準備，並根據客觀情勢變化及時調整。當前，國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配所得應為政策重點。此外，2024年新出生人口數仍位於低位，相關補助獎勵措施亦應盡快回應。

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