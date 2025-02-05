港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌1.61點子至3.68387%，是2024年9月20日後最低，當日報3.64548%。對上一次連跌4日是1月13日，當日拆息報4.05393%。
港元現報7.7886元貶值14點子，曾貶值最多29點子，報7.7901元，亦曾升值最多22點子，報7.785元，是1月24日7.7845元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.45點子至3.94929%，是1月28日後最高；1星期HIBOR升3.51點子至3.81185%，是1月28日後最高；2星期HIBOR升2.04點子至3.76708%，是1月28日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.79857%，是2月4日後最低；6個月期HIBOR跌0.14點子至3.88315%，是2022年9月26日後最低；12個月期HIBOR升1.71點子至3.94411%，是1月24日後最高。
貨幣基礎方面，上日總額減33.03億元，至總數19855.05億元，是1月23日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減36億元，至總數6235.45億元，是1月23日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為458.65億元，較再上一日增12.51億元，總結餘是1月23日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.97億元，至總數13039.59億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減24.26億元，至總數12081.6億元，是1月28日後最低。上日金管局相隔4日後，再次通過貼現窗口向銀行投放12.51億港元流動性，是1月23日後最高，當日投放20億港元。
美元指數現報107.903貶值0.057點或0.05%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.30733%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5768%，連續2日擴闊，利差是2024年11月07日後最闊，當日差距為-0.593%。
對上一次連續2日擴闊，是2025年1月29日，當日利差報-0.4824%。
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