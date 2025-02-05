中國報復美國關稅後，特朗普稱「不急於」與習近平通話，又在評論相關報復時稱指「沒關係。在對付中國和其他國家上都會做得很成功」，加上今早內地公布的1月服務業PMI意外放緩，以及美國郵政宣布暫停接收來自中國和香港的入境包裹；之前，特朗普取消了中國「小包裹」可以享受的關稅豁免。A股復市受壓，滬深300、上證先升後跌，深成則上升，在岸價人民幣亦補跌，貶值幅度見3個月最大。港股先升後跌。