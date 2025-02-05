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恒指半日跌142點 農夫山泉跌6% 東方甄選跌5% 京東跌3%

中國報復美國關稅後，特朗普稱「不急於」與習近平通話，又在評論相關報復時稱指「沒關係。在對付中國和其他國家上都會做得很成功」，加上今早內地公布的1月服務業PMI意外放緩，以及美國郵政宣布暫停接收來自中國和香港的入境包裹；之前，特朗普取消了中國「小包裹」可以享受的關稅豁免。A股復市受壓，滬深300、上證先升後跌，深成則上升，在岸價人民幣亦補跌，貶值幅度見3個月最大。港股先升後跌。

恒指今早高開37點，高位升37點，低位跌372點，高低波幅410點。上升股份比例為20.73%，下跌為31.08%，無升跌為48.17%。

恒指半日跌142點或0.69%，報20647點，大市成交金額1142億元；國指跌67點或0.88%，報7576點。恒生科技指數收報4946點，跌0.61%。

藍籌股成交金額518.09億元，佔大市成交45.36%；科指成份股成交金額427.38億元，佔大市成交37.42%；國指成份股成交金額474.6億元，佔大市成交41.55%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.83%，至104.72億元，佔大市成交9.16%。牛熊證成交金額56.58億元，減少21.06%；窩輪成交金額48.13億元，減少13.67%。

藍籌13隻升，66隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升4.18%，收報10.96元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌6.68%，收報34.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.96元，升4.18%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報13.98元，跌5.8%。

恒指續高於10天線(20165.5點)。科指續高於10天線(4711.57點)。

北水南下合計淨流出11.59億元，終止單日流入。

美國郵政局：暫停接受來自中國和香港郵局入境國際包裹。

京東（9618）收報156.1元，跌3.7%。

阿里巴巴（9988）收報97.35元，跌0.31%。

巴拿馬據報擬取消長和（0001）旗下港口經營合同。英國Vodafone：料與長江和記旗下3英國合併在未來數月內完成。收報38.85元，跌0.51%。

新巨豐已持有紛美（0468）93.35%股權，擬維持主板上市並罷免董事。創52周高，見2.65元，收報2.63元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲AI通義千問旗艦版模型於測試平台排第7，超越DeepSeek V3。收報97.35元，跌0.31%。

渣打（2888）溫拓思本周訪印擬力推財富管理業務。渣打委任MariaRamos擔任主席。收報103.7元，升0.68%。

勝獅貨櫃（0716）料去年多賺逾五成至3000萬美元。收報0.73元，升1.39%。

紫金（2899）出資近1.17億元參與澳洲Predictive Discovery配售。收報15.26元，跌0.26%。

廣汽集團（2238）委任馮興亞為董事長，曾慶洪退休。收報3.12元，升0.97%。

麗新發展（0488）尋求36億元再融資。收報0.64元，跌7.25%。

勵晶太平洋（0575）料去年虧損收窄至3120萬至3900萬元。收報0.375元，升1.35%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報7.02元，跌0.14%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見80.25元，收報79.85元，升1.78%；塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見22.5元，收報22.5元，升9.76%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見470元，收報401.6元，跌10.83%；德益控股（9900）創上市新高，見11.66元，收報11.1元，升10.12%；小菜園（0999）創上市新高，見10.7元，收報10.3元，升8.88%；英諾賽科（2577）創上市新高，見44.5元，收報42.8元，升0.71%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2049元，收報2047元，升1.39%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.85元，收報1146.85元，升0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見67.34元，收報67.22元，升1.08%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1058.5元，收報1058.5元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.4元，收報1086.35元，無升跌；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.64元，收報8.63元，升1.35%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見136元，收報136元，升0.22%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見62.92元，收報62.92元，升0.87%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見41.5元，收報41.5元，升1.22%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.29元，收報13.27元，升2.95%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.44元，收報0.435元，升10.13%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.65元，收報2.63元，無升跌。

破頂指數成份股包括，舜宇（2382）創52周高，見74.85元，收報73.65元，升1.94%；金山軟件（3888）創52周高，見44元，收報42.95元，升2.51%；比亞迪電子（0285）創52周高，見45.2元，收報44.6元，升1.83%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括盛洋投資（0174）低見0.178元，收報0.178元，跌11.44%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.07元，收報0.076元，跌8.43%；金融街物業（1502）低見1.96元，收報2.02元，跌2.88%；快餐帝國（1843）低見0.12元，收報0.12元，跌2.44%；德視佳（1846）低見3.15元，收報3.15元，跌0.63%；興紡控股（1968）低見0.083元，收報0.083元，跌12.63%；百果園集團（2411）低見1元，收報1.06元，跌8.62%；萬城控股（2892）低見0.201元，收報0.201元，跌4.29%；匯通達網絡（9878）低見13.9元，收報13.96元，跌2.1%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.78元，收報5.79元，跌0.34%；IDT INT'L（0167）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；WKK INTL（0532）低見0.255元，收報0.255元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；佳明集團控股（1271）低見2元，收報2.19元，跌0.45%；滙力資源（1303）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；途屹控股（1701）低見0.112元，收報0.112元，跌5.88%；完美醫療（1830）低見2.01元，收報2.03元，跌0.98%。

異動股

上升異動股，包括，金慧科技（8295）收報0.062元，升40.91%；承輝國際（1094）收報0.47元，升23.68%；邁富時（2556）收報74.45元，升20.66%；Ｆ８企業（8347）創52周高，見0.135元，收報0.135元，升18.42%；金威醫療（8143）收報0.072元，升18.03%；御佳控股（3789）收報0.064元，升16.36%；宜搜科技（2550）收報4.18元，升15.47%；紫元元（8223）收報1.43元，升15.32%；盛京銀行（2066）收報1.18元，升14.56%；中港石油（0632）收報0.54元，升13.68%；映美控股（2028）收報0.061元，升12.96%。

下跌異動股，包括，比特元宇宙（8645）收報0.52元，跌21.21%；滄海控股（2017）收報0.233元，跌16.79%；勝龍國際（1182）收報0.5元，跌16.67%；GUANZE MEDICAL（2427）收報0.31元，跌16.22%；CLASSIFIED GP（8232）創52周高，見0.6元，收報0.455元，跌15.74%；新威工程集團（8616）收報0.029元，跌14.71%；長盈集團（控股）（0689）收報0.018元，跌14.29%；興紡控股（1968）創上市新低，見0.083元，收報0.083元，跌12.63%；懶豬科技（8379）收報0.072元，跌12.2%。

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