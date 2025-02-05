該公司表示，去年盈利倒退主要由於期內確認介乎約1.3億至1.4億元的資產減值而導致之一次性及非現金費用所致。

日清食品指出，倘不計及上述減值虧損，2024年度的經調整EBITDA水平將介乎約6.05億至6.15億元、毛利將介乎約13.1億元至13.2億元及毛利率將介乎約34%至35%，與2023年經調整EBITDA為6.08億元、毛利13.03億元及毛利率34%相比，經營業績仍然穩健。

於2024年12月31日，集團的現金及現金等價物約為13億元。

去年度減值相關費用主要包括與中國內地及香港八個盈利能力較低的互補業務（如非油炸麵類及冷凍食品）生產設施有關的物業、廠房及設備減值虧損約8500萬元；中國內地分銷業務的商譽及無形資產減值虧損約3500萬元；及由於本地物業市場疲軟，公司就作香港倉庫用途之收購的若干使用權資產錄得重估虧損約1500萬元。

因應中國內地經濟增長動力放緩導致消費者信心減弱，及公司2024年中期報告所披露中國內地消費模式轉變，例如消費者減少在禮品方面的消費，公司管理層對宏觀經濟環境已進行全面評估。評估顯示，日清互補業務及分銷業務的本地產品需求整體疲弱，對該等業務的初始業務計劃及收入預期造成不利影響。

此外，日清食品母公司日清日本公布截至去年12月底止9個月業績，當中披露日清食品期內收入錄28.62億元，按年跌3.2%，溢利2.55億元，跌6.2%。

日清日本表示，在中國中國內地，於經濟復蘇緩慢的情況下，杯裝即食麵（主要為合味道大杯麵）銷量因銷售渠道拓展至內陸地區而有所提升。在香港，冷凍食品等非即食麵產品的銷量因香港市民消費習慣轉變而出現下降。然而，袋裝即食麵（包括出前一丁）的銷量維持穩定。

此外，近期收購的澳洲冷凍餃子公司ABC Pastry自2024年12月起已合併為日清食品的附屬公司。在此背景下，由於即食麵銷量較去年同期上升，收入因而有所增加。

就溢利而言，儘管非即食麵業務因公司專注於主流即食麵業務而難以增長，但經常性業務的溢利受匯率換算影響有所增加。按經營溢利基準計算，主要由於在中國內地確認固定資產減值虧損，溢利因而減少。

日清食品中午收報5.24元，跌1.3%。

其他報道

瑞穗：中國報復措施溫和 傾向維持匯率穩定

恒指半日跌142點 農夫山泉跌6% 東方甄選跌5% 京東跌3%

日產據稱可能拒絕本田收購要約

蛇年首個交易日 滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.36%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌4日 貼現窗投放12億港元

許正宇：會提前接觸未掌權和繼承財富家族中人 以建立關係

Google中國籍前工程師被控從事間諜活動 助中國AI發展

財新中國1月服務業PMI跌至51遜預期 見4個月低 就業見8個月低

人民幣中間價偏強1120點 在岸價復市見3個月最大貶值幅度

GUM：1月強積金人均賺4373元

美國郵政局：暫停接受來自中國和香港郵局入境國際包裹

積金評級料1月強積金投資收益208億元 人均賺4400元

香港1月PMI見4個月低 消費意願不足 企業對前景續看淡

蛇年滬深三大指數紅盤高開 滬指漲0.6%

恒指高開37點 科指跌0.03% 百度升2% 華虹半導體跌3% 長和無升跌

港股ADR升85點 夜期高水181點 美期跌亞股升

特朗普不急於與習近平通話 評中國報復措施「It's Fine」

美債息回軟 道指升134點 金龍指數升幅收窄

巴拿馬據報擬取消長和旗下港口經營合同

北水增持盈富 減持美圖