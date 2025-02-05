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變形金剛餐廳｜TRANSFORMERS The ARK撤出香港 轉戰深圳

本港首間變形金剛主題餐廳 Transformers：The ARK 銅鑼灣旗艦店於2023年4月開業，去年7月一度傳出倒閉消息，惟餐廳之後澄清不會結業。然而，該餐廳最新在社交平台宣布，Transformers The ARK 將於2月8日「任務完成」，並透露將於5月轉戰深圳。

該餐廳今早在社交平台發布搬遷通告，指「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成，The ARK 飛船將前往世界各地承繼使命服務地球朋友。」根據讀者提供相片，銅鑼灣旗艦店大部分貨架已清空，中午時份鮮有食客用膳。該餐廳透露，下一站將進駐深圳市羅湖區益田假日廣場L1-40商舖，預計5月1日開始營運。

The ARK是愛訊集團全資擁有的餐飲業務附屬機構A La Carte，與孩之寶合作發展，早於2022年初預租銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下A、B舖至1樓複式舖位，面積共5,200方呎，月租料約100萬元。同年12月，The ARK再度擴張，並於將軍澳開設分店，惟該店開業僅半年多便結業，不少網民歎該店「裝修時間仲長過開業時間」。

 

 

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