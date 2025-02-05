報道引述悉尼的AT Global Markets首席分析師Nick Twidale說，現在市場面臨的宏觀風險更大，所有這些似乎都顯示中美貿易戰升級。他還指出，中美這些微觀問題將會變多。

報道指，美國郵政服務暫停接受來自中國內地和香港郵局的入境國際包裹，這可能會延誤或阻礙Shein和拼多多的Temu等零售商的發貨。同時亦凸顯出全球性企業面臨更廣泛的挑戰，如果中美貿易關係惡化，這種挑戰可能會進一步加劇。

報道引述分析師表示，由於近年來許多公司的國際運輸已不再使用美國郵政服務，因此其限制措施的影響可能比幾年前更為有限。

阿里巴巴、京東、Temu、Shein和亞馬遜均未立即回應彭博社查詢。美國郵政服務的發言人拒絕發表任何評論。白宮沒有立即回應查詢。

美國郵政服務基於何種原因採取這一舉措尚不清楚，美國總統特朗普先前取消對價值低於800美元的包裹「最低免稅額」豁免的規定。與中國有關的電商公司經常使用這項優惠，但隨著美國對來自中國和香港的商品徵收10%的新關稅，該項豁免隨之取消。

報道指，華盛頓正在打擊Temu和Shein等零售商多年來在美國拓展業務時利用的漏洞，這些漏洞使它們能夠運送大量小包裹，在與亞馬遜等對手的競爭中獲得優勢。批評人士表示，來自中國的大量包裹難以追踪，可能含有非法或危險物品。

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