攜程集團（9961）旗下Trip.com公布今年農曆新年出遊數據，期間香港出境預訂按年增加70%，首五位目的地包括日本、內地、泰國、台灣及韓國；超過一半為短途旅行。入境旅客方面，今個農曆年到訪香港的旅客來自內地、台灣、日本、泰國及韓國，一半為Y世代，亦有20%為Gen Z旅客。
Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，旅客現時更傾向尋找不同的體驗，例如更特別的住宿體驗等。他提到，Trip.com亦可連結不同公司的里數計劃，只要填寫相關資料，即可以在平台預訂機票同時儲里數。
近日泰國的旅遊安全成為焦點，葉卓銘表示，平台預訂情況未有影響，農曆年的預訂與去年相若。此外，香港酒店稅今年1月1日起重新徵收，葉卓銘指出，未見有特別影響，農曆年約7成入境旅客的酒店預訂為4至5星酒店。他又指，今年旅客的消費力將取決於環球經濟情況，以及旅遊原因，例如櫻花、紅葉等景色以外，亦有機會受盛事帶動，Trip.com亦有出售一些香港演唱會的門票，希望吸引更多旅客到訪香港，推動旅遊業發展。
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