根據貓眼專業版數據，年初一單日票房達18.08億元，觀影總人次達3522萬，打破中國影史單日票房紀錄和單日人次紀錄；《哪吒之魔童鬧海》以48.39億元檔期票房成為2025年農曆新年檔期票房冠軍，刷新中國影史農曆新年檔期電影的票房紀錄；《唐探1900》以22.78億元票房位居第二，「唐探」亦成首個百億票房IP；《封神第二部：戰火西岐》以9.98億元票房位居第三。

報告顯示，今年農曆新年檔期的電影呈「大IP」趨勢，期內新片均為大IP電影續作或改編作品，並展現出強勁的票房號召力。

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