貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院發布《2025春節檔電影數據洞察》報告，據貓眼專業版數據，2025年中國電影市場農曆新年（1月28日至2月4日）總票房突破95.1億元人民幣（下同），總觀影人次達1.87億，刷新中國影史春節檔票房和人次紀錄。其中，日均票房超過2021年農曆新年，刷新影史紀錄。
根據貓眼專業版數據，年初一單日票房達18.08億元，觀影總人次達3522萬，打破中國影史單日票房紀錄和單日人次紀錄；《哪吒之魔童鬧海》以48.39億元檔期票房成為2025年農曆新年檔期票房冠軍，刷新中國影史農曆新年檔期電影的票房紀錄；《唐探1900》以22.78億元票房位居第二，「唐探」亦成首個百億票房IP；《封神第二部：戰火西岐》以9.98億元票房位居第三。
報告顯示，今年農曆新年檔期的電影呈「大IP」趨勢，期內新片均為大IP電影續作或改編作品，並展現出強勁的票房號召力。
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