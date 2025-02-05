港股轉跌，科指終止5連升。北水回歸，大市成交升至1922億元，創近1個月高，但北水回歸即流出，流出金額是近兩個月最多，恒指波幅由上日的587點降至410點，連續第三日多過400點，是1月28日後低，當日報171.73點。

恒指今早高開37點，高位升37點，低位跌372點，高低波幅410點。上升股份比例為25.14%，下跌為38.31%，無升跌為36.54%。

恒指收市跌192點或0.93%，報20597點，大市成交金額1922億元，較上日增加18.74%，是1月7日2057.18億元成交後最多；國指跌77點或1.01%，報7566點。恒生科技指數收報4930點，跌0.95%。

藍籌股成交金額931.97億元，佔大市成交48.48%；科指成份股成交金額708.68億元，佔大市成交36.87%；國指成份股成交金額833.17億元，佔大市成交43.34%。

24隻雙櫃台股，總成交1.08億元人民幣，相當於約1.16億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.37%，至116.76億元，佔大市成交6.07%。牛熊證成交金額63.19億元，減少11.84%；窩輪成交金額53.57億元，減少3.91%。

藍籌15隻升，67隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升3.99%，收報10.94元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌6.94%，收報34.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.94元，升3.99%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報13.6元，跌8.36%。

恒指續高於10天線(20160.51點)。科指續高於10天線(4709.91點)。

北水南下合計淨流出53億元，終止單日流入。流出金額是2024年12月10日後最多，當日流出103.23億元。

午後消息股表現

摩通：終止巴拿馬港口合同 對長和（0001）影響微不足道。巴拿馬據報擬取消長和旗下港口經營合同。英國Vodafone：料與長江和記旗下3英國合併在未來數月內完成。收報38.5元，跌1.41%。

雷軍：本月底發布小米（1810）15 Ultra及小米SU7 Ultra。收報39.65元，升0.25%。

日清食品（1475）盈警 料去年盈利跌首三財季收入少3% 溢利跌逾6%。收報5.44元，升2.45%。

今早及隔晚消息股表現

美國郵政局：暫停接受來自中國和香港郵局入境國際包裹。

京東（9618）收報156.5元，跌3.45%。

阿里巴巴（9988）收報97.55元，跌0.1%。

新巨豐已持有紛美（0468）93.35%股權，擬維持主板上市並罷免董事。創52周高，見2.65元，收報2.63元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲AI通義千問旗艦版模型於測試平台排第7，超越DeepSeek V3。收報97.55元，跌0.1%。

渣打（2888）溫拓思本周訪印擬力推財富管理業務。渣打委任MariaRamos擔任主席。收報103.6元，升0.58%。

勝獅貨櫃（0716）料去年多賺逾五成至3000萬美元。收報0.74元，升2.78%。

紫金（2899）出資近1.17億元參與澳洲Predictive Discovery配售。收報15.46元，升1.05%。

廣汽集團（2238）委任馮興亞為董事長，曾慶洪退休。收報3.09元，無升跌。

麗新發展（0488）尋求36億元再融資。收報0.67元，跌2.9%。

勵晶太平洋（0575）料去年虧損收窄至3120萬至3900萬元。收報0.375元，升1.35%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報7.1元，升1%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見81.15元，收報80.9元，升3.12%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.15元，收報1.15元，升2.68%；塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見22.9元，收報22.2元，升8.29%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.82元，收報2.79元，升12.96%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見470元，收報396元，跌12.08%；德益控股（9900）創上市新高，見11.66元，收報11元，升9.13%；小菜園（0999）創上市新高，見10.7元，收報10.56元，升11.63%；英諾賽科（2577）創上市新高，見44.5元，收報42.8元，升0.71%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.45元，收報5.4元，升4.25%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2058元，收報2055元，升1.78%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.85元，收報1146.85元，升0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見67.5元，收報67.5元，升1.5%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1058.5元，收報1058.5元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.45元，收報1086.3元，跌0%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見17.83元，收報17.83元，升1.54%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.66元，收報8.66元，升1.7%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.8元，收報19.8元，升0.51%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見263.6元，收報263.6元，升1.82%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見136元，收報136元，升0.22%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1918.5元，收報1918.5元，升1.03%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見63.12元，收報63.12元，升1.19%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見41.5元，收報41.4元，升0.98%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.35元，收報13.35元，升3.57%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.445元，收報0.425元，升7.59%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.65元，收報2.63元，無升跌；卡森國際（0496）創52周高，見0.46元，收報0.435元，跌3.33%。

破頂指數成份股包括，舜宇（2382）創52周高，見74.85元，收報72.35元，升0.14%；金山軟件（3888）創52周高，見44元，收報42.7元，升1.91%；比亞迪電子（0285）創52周高，見45.2元，收報44.95元，升2.63%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，盛洋投資（0174）低見0.178元，收報0.186元，跌7.46%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.07元，收報0.09元，升8.43%；思城控股（1486）低見0.28元，收報0.335元，跌4.29%；金融街物業（1502）低見1.96元，收報2.05元，跌1.44%；辰林教育（1593）低見1.33元，收報1.36元，跌0.73%；力高集團（1622）低見0.136元，收報0.14元，跌2.1%；漢港控股（1663）低見0.085元，收報0.089元，跌1.11%；快餐帝國（1843）低見0.12元，收報0.125元，升1.63%；德視佳（1846）低見3.15元，收報3.15元，跌0.63%；興紡控股（1968）低見0.083元，收報0.087元，跌8.42%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.78元，收報5.88元，升1.2%；漢國置業（0160）低見1元，收報1元，跌1.96%；IDT INT'L（0167）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；博富臨置業（0225）低見4.68元，收報4.68元，無升跌；永泰地產（0369）低見1.65元，收報1.65元，跌0.6%；包浩斯國際（0483）低見0.195元，收報0.2元，跌7.41%；WKK INTL（0532）低見0.255元，收報0.255元，無升跌；金源發展國際實業（0677）低見0.32元，收報0.345元，跌2.82%；CNT GROUP（0701）低見0.228元，收報0.228元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.385元，收報0.385元，跌2.53%。

異動股

上升異動股，包括，金慧科技（8295）收報0.058元，升31.82%；宜搜科技（2550）收報4.75元，升31.22%；智雲健康（9955）收報1.61元，升26.77%；威鋮國際（1002）收報0.088元，升25.71%；環球戰略集團（8007）收報0.04元，升25%；御佳控股（3789）收報0.068元，升23.64%；邁富時（2556）收報75.1元，升21.72%；財華社集團（8317）見52周低0.061元，收報0.082元，升20.59%；金泰能源控股（2728）收報0.032元，升18.52%；中彩網通控股（8071）收報0.026元，升18.18%；Ｆ８企業（8347）創52周高，見0.136元，收報0.134元，升17.54%。

下跌異動股，包括，荃信生物－Ｂ（2509）創上市新低，見5.95元，收報6.85元，跌23.03%；海納星空科技（8297）收報0.051元，跌21.54%；比特元宇宙（8645）收報0.52元，跌21.21%；紫元元（8223）收報1元，跌19.35%；勝龍國際（1182）收報0.485元，跌19.17%；景業名邦集團（2231）創上市新低，見0.245元，收報0.246元，跌18%；中國創意控股（8368）收報0.51元，跌17.74%；多想雲（6696）收報0.227元，跌15.93%；出門問問（2438）收報0.55元，跌15.38%；中華燃氣（8246）見52周低0.134元，收報0.144元，跌15.29%。

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