至於全年投資黃金的需求更達四年來高位，按年增加25%至1180噸。當中黃金交易所買賣基金（ETF）一改並止住2020年起持續大量流出投資的局面，並於去年首度出現顯著改變。至於來自鑄金條及金幣的需求，則與2023年保持一致水平，穩企於1186噸水平，當中顯示趨向投資金條，反而金幣的購買有所減少。

來自科技帶來的需求，則有助帶動去年全球黃金需求，按年增加21噸，按年增幅達7%，這主要得助於越來越多採用人工智能的需求有關。反而去年來自金飾的需求出現回軟，按年下跌11%至1877噸，原因是消費者只能夠吸納低品質的產品。但是無論如何，全球在金飾的消費仍然按年增長9%至1440億美元。

該協會的報告指，在眾新興市場中央銀行中，以波蘭國家銀行在去年買金最多，按年額外增加儲金90噸，此前該行已表明擬將黃金佔儲備的比例提高至20%。來自捷克、匈牙利、塞爾維亞及格老吉亞央行方面購金，亦分別達20噸、16噸、8噸及7噸。其他主要買金的央行中，土耳其央行按年增加75噸。印度央行及中國人民銀行則按年分別增加73噸及44噸。

倫敦金銀交易協會（LBMA）去年的定盤金價觸及40次歷史新高，第四季平均價為每盎司2663美元，為歷來紀錄；全年均價則為2386美元，按年升23%。按價值計算，去年純第四季對黃金需求達到前所未見的水平，達到1110億美元，並且帶動去年全年的黃金需求價值去到3820億美元歷史年度新高。

在黃金的總需求方面，則按年增長1%至4975噸，為協會有紀錄以來最高，這與金礦開採及再循環因素帶動下帶動供應增加。去年第四季場外投資顯著放緩，致去年全年的場外投資按年微跌。來自高淨值投資者的需求保持健康，並與場外投資市場出現獲利回吐出現反差。展望今年來自中央銀行及ETF投資者的需求，加上經濟出現不明朗，料會驅動市場對黃金的需求，藉此對沖風險，但是料金飾的需求會繼續受壓。

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