報道引述消息指，市監局正在審查蘋果的政策，其中包括對應用程式內消費收取高達30%的佣金，以及禁止外部支付服務和商店。該機構官員自去年以來一直在與蘋果高層和應用程式開發人員進行交談。

報道指，這些對話源於蘋果與騰訊（0700）、字節跳動等開發商之間長期對有關iOS商店政策的糾紛。儘管自2024年以來，北京方面一直針對從 Nvidia Corp. 到最近的Google等美國科技公司的行為，但如果目前的談判進展順利，監管機構可能不會正式對蘋果採取行動。

儘管對蘋果行為的審查在美國總統特朗普上任之前就已開始，但現在它們正與北京和特朗普政府之間一系列針鋒相對的舉措發生衝突，這有可能引發全球貿易戰。

報道引述消息指，中國監管機構認為蘋果可能向本土開發商收取不合理的高額費用。他們認為禁止第三方應用商店和支付方式也會阻礙競爭並損害當地消費者的利益。知情人士補充說，如果蘋果拒絕做出改變，政府可能會展開正式調查。

報道指，蘋果發言人沒有回應置評要求。市場監理總局沒有回應傳真的評論要求。

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