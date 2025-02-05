澳門旅遊局綜合八天春節黃金周數據顯示，期間錄很訪澳旅客共130.9萬人次，按年跌3.5%；日均旅客16.3萬人次，比該局預計日均18.5萬人次低。訪澳內地旅客及香港旅客俱錄跌幅，分別達到3.2%及8.9%，為100萬及23.1萬人次。扣除主要兩大客源之後，來自台灣及國際的旅客約佔7.8萬人次。
澳門媒體引述治安警數據顯示，年初三入境旅客達21.9萬人次，除了創2019年疫情最高，亦是澳門有紀錄以來第二高的單日入境旅客數字。開通多時的港珠澳大橋口岸，則在今年年初四打破出入境人次紀錄，高達14.2萬人次，創下新高。
濠賭股今日股價全線繼續受壓，六大賭牌股中，永利澳門（1128）跌幅最大，全日股價跌3.89%。衛星場股勵駿創建（1680）股價則跌8%，為眾濠賭股中跌幅最大。
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