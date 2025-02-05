澳門旅遊局綜合八天春節黃金周數據顯示，期間錄很訪澳旅客共130.9萬人次，按年跌3.5%；日均旅客16.3萬人次，比該局預計日均18.5萬人次低。訪澳內地旅客及香港旅客俱錄跌幅，分別達到3.2%及8.9%，為100萬及23.1萬人次。扣除主要兩大客源之後，來自台灣及國際的旅客約佔7.8萬人次。