moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地農曆年8天假澳門錄130萬入境客 按年跌3.5%

澳門旅遊局綜合八天春節黃金周數據顯示，期間錄很訪澳旅客共130.9萬人次，按年跌3.5%；日均旅客16.3萬人次，比該局預計日均18.5萬人次低。訪澳內地旅客及香港旅客俱錄跌幅，分別達到3.2%及8.9%，為100萬及23.1萬人次。扣除主要兩大客源之後，來自台灣及國際的旅客約佔7.8萬人次。

澳門媒體引述治安警數據顯示，年初三入境旅客達21.9萬人次，除了創2019年疫情最高，亦是澳門有紀錄以來第二高的單日入境旅客數字。開通多時的港珠澳大橋口岸，則在今年年初四打破出入境人次紀錄，高達14.2萬人次，創下新高。

濠賭股今日股價全線繼續受壓，六大賭牌股中，永利澳門（1128）跌幅最大，全日股價跌3.89%。衛星場股勵駿創建（1680）股價則跌8%，為眾濠賭股中跌幅最大。

其他報道

網傳男童舐薑片夾影片 香港壽司郎：嚴正譴責　將採取法律手段

中國據報考慮對蘋果App Store收費及行為展開調查

世界黃金協會：去年央行持續吸金千噸  波蘭買金最多達90噸 人行44噸

全日沽空金額增5% 恒生中國企業沽空增24%

恒指收市跌192點 成交個月高 北水回歸即流出53億兩個月最多

貓眼數據：農曆新年內地總票房突破95.1億元人民幣

寧德時代據報擬在數周內提交香港上市申請

Trip.com：農曆新年香港出境預訂按年增7成

蛇年首個交易日 滬指收跌0.65% 深證成指一枝獨秀

摩通：終止巴拿馬港口合同 對長和影響微不足道

變形金剛餐廳｜TRANSFORMERS The ARK撤出香港 轉戰深圳

日經：日產將撤回與本田整合協議

耀才CEO許繹彬落分行向客戶派利市

美國郵政停收中港包裹 分析稱貿易戰升級 亦有稱影響有限

華為2024年銷售收入逾8600億元人幣

雷軍：本月底發布小米15 Ultra及小米SU7 Ultra

【有片：埋身擊】關稅戰沒有預期般差 可細注低位買入商品貨幣

半日沽空金額增19% 恒生中國企業增58%

瑞穗：中國報復措施溫和 傾向維持匯率穩定

日清食品盈警 料去年盈利跌首三財季收入少3% 溢利跌逾6%

恒指半日跌142點 農夫山泉跌6% 東方甄選跌5% 京東跌3%

日產據稱可能拒絕本田收購要約

蛇年首個交易日 滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.36%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌4日 貼現窗投放12億港元