HashKey Capital宣布，獲香港證監會批准，可在其第9類牌照下為專業投資者提供虛擬資產（VA）全權委託帳戶管理服務。HashKey Capital稱，該授權允許其管理一系列可訂製化的投資產品，包括現貨VA投資及衍生品，並將在預先批准的交易所範圍內，為專業投資者制定及執行符合其投資目標的策略。
專業投資者可選擇HashKey Capital預設的投資策略，或與團隊共同制定專屬的投資方案。方案不僅限於現貨投資，亦可涵蓋VA場外交易（OTC）、衍生品和質押（Staking）等多元化產品。HashKey Capital將負責全流程執行，包括自主買賣、資產配置、持續監控、再平衡調整及詳細報告。
HashKey Capital合伙人Vivien Wong指出，投資者過去因市場風險對VA投資持審慎態度。通過全權委託帳戶，HashKey Capital將陪伴客戶探索VA領域，並確保投資組合與其戰略目標保持一致。同時，機構投資者平衡合規要求將可靈活布局新產品，確保投資策略的穩健性。
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