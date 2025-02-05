專業投資者可選擇HashKey Capital預設的投資策略，或與團隊共同制定專屬的投資方案。方案不僅限於現貨投資，亦可涵蓋VA場外交易（OTC）、衍生品和質押（Staking）等多元化產品。HashKey Capital將負責全流程執行，包括自主買賣、資產配置、持續監控、再平衡調整及詳細報告。

HashKey Capital合伙人Vivien Wong指出，投資者過去因市場風險對VA投資持審慎態度。通過全權委託帳戶，HashKey Capital將陪伴客戶探索VA領域，並確保投資組合與其戰略目標保持一致。同時，機構投資者平衡合規要求將可靈活布局新產品，確保投資策略的穩健性。

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