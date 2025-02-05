騰訊（0700）公布微信2025年農曆新年數據，2025年1月28日至2月2日期間，以微信跨境支付線下交易筆數計，最受內地遊客歡迎境外目的地分別是香港、澳門、日本、泰國及韓國。此外，微信跨境支付交易筆數增長最快的國家包括盧森堡、馬來西亞、瑞典、蒙古、意大利。
微信提到，境外小程序成中國旅客海外遊「新寵」，使用日本小程序的出境遊用戶同比去年農曆新年增長翻一倍，英國、西班牙、瑞士等地小程序的出境遊用戶亦按年增長近40%；用戶在韓國、泰國當地商家小程序的消費筆數按年增長45%和30%。境外小程序當中，「星巴克香港及澳門」的訪問數據按年增長188%；「環島中港通」訪問數據按年增長23%；「泰國 Big C 官方商城」訪問數據按年增長40%。
此外，農曆新年期間，入境海外旅客的微信消費總筆數較去年農曆新年假期增長134%。
WeChat Pay HK亦指，香港人北上消費持續活躍，WeChat Pay HK用戶人北上消費筆數較去年同期增長約九成，其中餐飲、零售、繳費等內地服務場景交易筆數增長超過1倍，內地個人小商戶交易增長尤為顯著。
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