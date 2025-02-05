美國郵政暫停處理來自中國及香港的包裹，直至另行通知，措施或影響電商平台業務，加上美國日前取消「小額包裹」（de minimis）關稅豁免政策，拼多多（美：PDD）現盤前跌6%，報107.11美元。
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京東（港：9618）今日收市報156.5元，跌3.45%，美股（美：JD）盤前現跌3%至39.9美元；阿里（9988）收市報97.55元，跌0.1%，美股（美：BABA）現盤前跌2.3%至99.99美元。
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