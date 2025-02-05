股份仍然停牌中的海峽石油化工（下稱海峽石化）（0852），兩大股東陣營於農曆年前1月25日經股東特別大會「對壘」投票後，更換了由控股股東王健生為首的董事會班底接替原有管理層。不過在年假過後，新董事會接手該集團才10日左右，該集團即遇清盤官司並要求還款6.46億元，同時在該集團持股的王健生旗下公司面對清盤時，開曼法院設限要求王一交在3月中前提交抗辯。
該集團近期頻密刊發公告，披露董事會角力、內部調查的情況。海峽石化昨晚公告，遭清盤中的前全資附屬公司Santon Holdings Ltd對其發出法定索償書，限於21日內償還8300萬美元（6.46億港元）。今午該集團再公告，王健生為首並在海峽石化持股2.38%的Speed Success面對前管理層姚國梁提出的清盤官司，Speed Success被開曼法院要求在3月14日前提交抗辯。雖然開曼法院判令該集團在Speed Success被清盤案因應履行披露文件而列為有關清盤訴訟方，但是其無意積極參與訴訟。
資料顯示，王健生透過Speed Success持有海峽石化2.38%、前執行董事及行政總裁姚國梁則持股5.89%。王、姚梁人各持五成股權的Forever Winner則在該集團持股54.92%。姚國梁正就委任臨時清盤人接管Forever Winner，正待英屬處女群島法院裁決。王健生的兒子王岐虹則在1月25日才獲委任為主席。該集團從事商品貿易為主，其股份自去年12月31日起停牌至今。
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