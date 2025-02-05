希瑪醫療（3309）發盈警，料截至2024年12月31日止年度，由於集團醫院及診所的商譽、物業、廠房及設備以及使用權資產預期錄得若干減值介乎約1.95億元至2.15億元，集團預期錄得股東應佔虧損介乎約1.3億至1.6億元，2023財政年度則錄得溢利6200萬元。
撇除減值虧損的影響，股東應佔溢利（「經調整應佔純利」）將介乎5000萬元至6000萬元，較2023年的6200萬元倒退最多19%。
公司又預期，撇除減值虧損的影響，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（「經調整EBITDA」）將約為3億元，按年減少12.7%。
希瑪醫療稱，以2024財政年度的收益而言，預期集團於2024財政年度的收益約19億元，而2023財政年度的收益為19.24億元。減值虧損乃由於競爭激烈及2024年整體消費意欲減弱，導致若干醫院及診所的表現遜於預期。上述減值為一次性非現金開支，不會對本集團的整體營運造成任何影響。
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