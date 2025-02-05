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SPAC公司Acquila引入東英資管 頂替渝隆認購1億元股份

正在推進與找鋼網合併的上市特殊目的公司（SPAC）Acquila（7836），在推進交易因為進度延遲，致原有支援有關併購的PIPE投資者之一的渝隆集團，在結算其投資額方面面臨實際困難，致需要退出，未能完成1億元的股份認購交易。Acquila的PIPE投資者陣容因此需要變陣，並改由華科智能（1140）持股三成的東英資管頂上，認購額同樣為1億元。

該集團指，東英資管將與渝隆當初在2023年8月承諾參與認購的條款一致，每股認購價為10元，認購股份達1000萬股。由於自2023年8月公布合併交易以來至今，已經有多名PIPE投資者退出，因此PIPE投資者承諾認購股份的金額會由2023年8月時的6.053億元，縮細至5.358億元，減少6950萬元。退出的投資者包括上海昊遠物業管理四川璞信產融投資，涉及投資分別達5450萬元及1500萬元。另原先有份參與認購的PIPE投資者Gold Wings，亦變陣改由Spring Prosper更替，因此投資者組合，已一再變陣。

根據Acquila的股東通函，其將於合併找鋼網的交易，於2月27日舉行股東特別大會表決，如果一切順利，其上市地位將於3月10日由找鋼產業互聯集團名義繼承，簡稱找鋼集團，同日進行正式買賣。其新的股份及權證上市編號將分別為6676及2572。每手股份買賣單位由原來的10.5萬股及5.25萬份，變成500股及5.25萬份。

 